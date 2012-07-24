Букмекеры считают "Динамо" фаворитом в матче с "Фейеноордом"

{1-}Букмекерские конторы оценили шансы команд третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов на выход в следующий этап.

Киевское "Динамо" идет небольшим фаворитом в паре с "Фейенордом", сообщает Террикон.

Выход киевлян в следующий раунд оценивается коэффициентом 1,6. Выход голландского клуба - 2,34.

Как сообщалось, в рамках третьей квалификации Лиги чемпионов "Динамо" сыграет с "Фейенордом" в Киеве 31 июля и в Роттердаме 7 августа.

Напомним, в пятницу, 20 июля, состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов, по итогам которой в соперники "Динамо" достался "Фейенорд".

Как сообщал Главред ранее, главный тренер столичной команды Юрий Семин заявил, что «Динамо» обязано пройти голландский «Фейенорд» в квалификации Лиги чемпионов.

«Перед нами стоит задача выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Ее никто не отменял. Да, «Фейенорд» - серьезный соперник. Но и у нас команда не менее серьезная» - заявил наставник киевлян.

«Сейчас у нас две главные задачи. Сначала мы должны обыграть киевский «Арсенал» в премьер-лиге, а затем – «Фейеноорд» в Лиге чемпионов», — подчеркнул Семин.

Фото: fcdynamo.kiev.ua

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