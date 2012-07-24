Пан Ги Мун будет нести факел Олимпиады в Лондоне

{1-}Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун будет нести факел Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Об этом сообщил во вторник на брифинге в штаб-квартире всемирной организации заместитель официального представителя генсека Эдуардо дель-Буэй.

По его словам, в четверг генеральный секретарь ООН будет нести факел по предложению оргкомитета игр, а в пятницу примет участие в церемонии их открытия в Лондоне, сообщает РИА Новости.

Присутствие Пан Ги Муна в мероприятиях, связанных с Олимпиадой, приурочено к его визиту в Великобританию, который состоится 26-28 июля.

Напомним, по данным исследования "Олимпиада и экономика 2012", подготовленном американским банком Goldman Sachs, украинцам спрогнозировали попалдание в десятку лучших команд и не менее 27 медалей разного достоинства. Согласно прогнозу, украинцы могут получить на соревнованиях 9 золотых медалей.

На открытие Олимпиады от Украины поедет премьер-министр Николай Азаров.

фото: championat.com

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