Пострадавшие от наводнения на Кубани получили помощь в 10 тыс. рублей

{1-} Все пострадавшие во время наводнения в Краснодарском крае, свыше 55 тыс. человек, получили единовременное пособие в размере 10 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и соцзащиты РФ

Также практически завершена выплата компенсаций за полностью или частично утраченное имущество - по 150 тыс. рублей получили более 17 тыс. человек, сообщает РИА Новости.

«По состоянию на 18.00 мск (17.00 по Киеву) 24 июля единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей перечислена всем 55,267 тыс. пострадавших, по которым принято решение о выплате», - говорится в сообщении.

Кроме того, 102 семьи получили пособия за погибших жителей Краснодарского края в размере 2 млн рублей.

«По 1 миллиону рублей выплачено 9 семьям погибших из других регионов РФ», - отмечает пресс-служба.

По данным министерства, началась выплата также пособий гражданам, получившим вред здоровью. Так, 27 человек уже получили по 400 тыс. рублей и 36 человек - по 200 тыс. рублей.

Ранее, вчера в Крымске выдали первую квартиру вдове спасшего девять человек.

Как писал Главред, 6-7 июля на территории Геленджика, Новороссийска и Крымского района из-за мощных дождей произошло наводнение. Было подтоплено около девяти тысяч домов. Сильнее всего пострадал город Крымск. Глава МЧС РФ Владимир Пучков заявил в, что жертвами наводнения на Кубани стал 171 человек, среди которых есть несколько неопознанных. Он отметил, что "все разговоры о большом количестве погибших не имеют смысла". Местные жители, однако, продолжают говорить, что жертв было значительно больше.

Фото kotenarina.livejournal.com

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