Сафиуллин: Антидопинговая лаборатория должна работать до Евро-2012

Министерство по делам семьи, молодежи и спорта готовит антидопинговую лабораторию к Евро-2012. Об этом сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Равиль Сафиуллин, сообщает ИА «Интермедиа консалтинг». «Во-первых, нужно найти помещение для антидопинговой лаборатории. Оно, в принципе, нами практически найдено. Это так называемая этажерка, здание перед входом на стадион. На сегодняшний день мы четко видим лабораторию в этом помещении», - сказал министр. «Но нам необходимо не просто разместить ее, мы должны знать требования как по набору помещения, так и по необходимому оборудованию и специалистам», - подчеркнул Р.Сафиуллин. Министр также отметил, что представитель от Европы в Исполнительном комитете Всемирного антидопингового агентства Хайме Лиссавецки Диес остался доволен имеющейся аппаратурой и сегодняшней квалификацией специалистов. «Тем не менее, это еще не все. Дело в том, что медицина не стоит на месте, постоянно появляются новые препараты, которые необходимо проверять на допинг», - подчеркнул Р.Сафиуллин. По словам министра, все эти работы должны быть выполнены до проведения Евро-2012, иначе проводить антидопинговый контроль будет невозможно.