Установлена личность девушки, которую сбил поезд "Хюндай"

{1-}16-летняя девушка, которая была смертельно травмирована скоростным поездом №169 сообщением Киев-Львов в Ровенской области, оказалась сиротой и училась в школе-интернате. Об этом сообщил журналистам ривненский транспортный прокурор Алексей Королев, сообщает УНИАН.

По его словам, девушка во время приближения поезда перебегала железную дорогу и с кем-то разговаривала по мобильному телефону. Машинист ее видел, он подал звуковой сигнал, но на него девушка почему-то не отреагировала.

Как сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины на Львовской железной дороге, следственно-оперативная группа выяснила, что девушка возвращалась к своей бабушке.

По словам машиниста поезда, она шла навстречу движению поезда и за 70 метров перешла на путь, по которой двигался скоростной поезд. Было применено экстренное торможение, но столкновение с девушкой не удалось избежать из-за большой скорости поезда - почти 100 км/час .

Следователи сейчас выясняют обстоятельства трагедии. Это первый случай травмирования скоростным поездом «Hyundai» на Львовской железной дороге. Поэтому стражи порядка и железнодорожники предостерегают людей и просят быть осмотрительными на железной дороге.

Как сообщал "Главред", Ровенской области поезд Нyundai сбил насмерть 16-летнюю девушку.

фото: dfact.net

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