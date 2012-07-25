Богдан Ступка готовился к смерти, но радовался каждому новому дню – вдова

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Последние 40 дней своей жизни Богдан Ступка прощался с семьей. Близкие вместе вспоминали самые яркие моменты жизни. Он готовился к смерти, но радовался каждому новому дню.

Об этом вдова великого артиста Лариса Ступка рассказала ТСН.

"Он ничего не говорил, потому что ему было очень тяжело уже ... Не то, что тяжело ... Ну, он лежал и думал. О нас, чтобы нам было хорошо. А что он может сказать? Он уже чувствовал, потому что он уже, как говорят ... Если я его спросила: "Ты хочешь мне сказать?" А он ... только головой покачал… Потому что все уже сказано. Ну, значит, так должно быть ", – вспоминает женщина.

"У него все тело болело, все косточки, так его эта болезнь съела. Он просто говорил: " За что такая болезнь тяжелая, за что такое наказание? ", – добавила пани Лариса.

Напомним, как уже писал Главред, вчера, 24 июля, Украина простилась с художественным руководителем Национального театра им.Ивана Франко, лауреатом Шевченковской премии, Героем Украины, великим украинским актером Богданом Ступкой. Народного артиста похоронили на Байковом кладбище столицы. Провести в последний путь легендарного актера театра Франко, в котором Ступка работал 34 года, пришли тысячи его поклонников.

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