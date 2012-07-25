Милиционер, зверски избивший студентов, в тот же день устроил еще одну драку

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Сержант милиции Александр Фартушный, который в ночь с 14 на 15 июля зверски избил студента Сергея Конева, в тот же день, 15 июля, продолжил дебоши. Около 13.00 он разбил чужой мопед, спровоцировал драку и избил прохожих.

Об этом рассказала свидетель всех этих событий Ирина (имя изменено), сообщают PODROBNOSTI.mk.

«Мы 15-го числа с мужем направлялись в магазин, который находится на улице Прибугской на остановке "Крест" в районе Широкая Балка. Напротив магазина мы увидели, как этот товарищ милиционер (Фартушный. – Ред.), буквально крушит мопед. Рядом стоит ошалевший хозяин этого мопеда, в четверть меньше этого милиционера. Этот Фартушный просто громил его... ногами бил стекла, фары...», – говорит женщина.

По ее словам, они с мужем не стали вмешиваться и вошли в магазин, где за происходящим наблюдали продавцы, пребывавшие в шоковом состоянии.

«После этого он входит в магазин уже хромая и начинает орать, – продолжила рассказ Ирина. – Начал на расстоянии приставать ко мне. Тут мой муж начал его успокаивать, после чего он начал прыгать на него... И понеслось... Он начал хвастаться, что он КМС по боксу, что он милиционер. Чуть позже начал показывать свое удостоверение, но не стал открывать... В общем, он стал провоцировать мужа на драку, но муж на провокацию не повелся... Потом мы вышли из магазина».

По словам свидетельницы, Фартушный кричал и нецензурно выражался, размахивал руками, провоцируя драку. Кроме того, вопреки утверждениям Фартушного, что он не употребляет спиртное, 15 июля он при свидетелях пил прямо в магазине.

«В магазине он выпил еще спиртное... видимо, до этого еще пил, потому что у него были неадекватные, безумные глаза», – говорит Ирина.

Также, по ее словам, Фартушный в магазине сбил с ног и три раза ударил мужчину, а после этого снова начал цепляться к мужу Ирины.

«Муж в конце концов вызвал милицию... Как только он (Фартушный) понял, что сейчас приедет милиция, он быстро зашел в магазин, видимо, чтобы выпить еще, и собрался уходить. Чтобы не было ложного вызова, муж его начал останавливать. Он не останавливался, а опять начал провоцировать драку и пытался уйти», – говорит Ирина.

Муж Ирины попытался снять пьяного сержанта на телефон, чтоб были хоть какие-то доказательства перед милицией.

«Видимо, ему (Фартушному) это не понравилось, потому он схватил мужа за рубашку... и начал дергать. Оторвал крестик и цепочку... Они сцепились, и он начал душить мужа. Но так как муж бывший милиционер, он оказал сопротивление и заставил его вернуться», – говорит Ирина.

В конечном счете, в магазин, где дебоширил Фартушный все же приехали его коллеги во главе с неким майором милиции. Правда, сержант Фартушный даже при старших коллегах продолжал материться и кидаться на гражданских.

«Он при нем (при майоре - прим. автора) оскорблял нас бранью, он при нем кидался тоже... Но тот сказал: «Саша, сядь в машину и успокойся», - рассказывает Ирина.

По ее словам, в милиции осталось заявление ее и ее мужа, а также владельцев разбитого сержантом мопеда.

«Мы спросили, почему вы не отвезете его в больницу, чтобы вывести из опьянения и освидетельствовать, а товарищ майор ответил, что на Володарского сегодня выходной, и такими ситуациями занимаются их кадры», – рассказывает Ирина.

Ирина отмечает, что сотрудники милиции, писавшие объяснения с ее слов явно преуменьшали показания.

«Почему вы не написали, что он все время нецензурно выражался? На это опер дописал это одной строчкой в заявлении очень скромно...», - говорит женщина.

Как ранее писал Главред, в отделе кадров Корабельного райотдела милиции, где служит Фартушный, его характеризуют исключительно положительно.

Сам Фартушный находится в больнице и заявляет, что это именно он является жервой ночного избиения.

А зверски избитый Сергей Конев, которому предстоит долгое, дорогое и болезненное лечение, благодарит "всех людей" за поддержку и надеется, что это дело не удастся "замять".

фото: podrobnosti.mk.ua

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