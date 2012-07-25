В Севастополе горят 9 гектаров леса

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В Балаклавском районе Севастополя, неподалеку Сапун-горы в хвойном лесу Севастопольского лесоохотничьего хозяйства в 15.55 24 июля возник пожар на площади около 9 га, в том числе верховой - на площади около 6 га.
По данным пресс-службы МЧС, к тушению пожара привлечены подразделения Государственной пожарной охраны, техника и работники лесохозяйства, личный состав МВД и Черноморского флота (всего 27 единиц техники и 166 человек).
В 19.30 пожар локализован. Жертв и пострадавших нет.
Как ранее писал Главред, накануне в поселке Коблево на Николаевщине, неподалеку от рекреационной зоны загорелась травяная подстилка и камыш. МЧСникам удалось остановить огонь всего в десяти метрах от зоны баз отдыха.
Распространение пожара началось с шести отдельных источников возгорания сухой травы и камыша в балке, постепенно огонь охватил кучи строительного мусора и дров, которые находились в непосредственной близости от баз отдыха.
фото: ecrimea.ru/
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