В Севастополе горят 9 гектаров леса

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В Балаклавском районе Севастополя, неподалеку Сапун-горы в хвойном лесу Севастопольского лесоохотничьего хозяйства в 15.55 24 июля возник пожар на площади около 9 га, в том числе верховой - на площади около 6 га.

По данным пресс-службы МЧС, к тушению пожара привлечены подразделения Государственной пожарной охраны, техника и работники лесохозяйства, личный состав МВД и Черноморского флота (всего 27 единиц техники и 166 человек).

В 19.30 пожар локализован. Жертв и пострадавших нет.

Как ранее писал Главред, накануне в поселке Коблево на Николаевщине, неподалеку от рекреационной зоны загорелась травяная подстилка и камыш. МЧСникам удалось остановить огонь всего в десяти метрах от зоны баз отдыха.

Распространение пожара началось с шести отдельных источников возгорания сухой травы и камыша в балке, постепенно огонь охватил кучи строительного мусора и дров, которые находились в непосредственной близости от баз отдыха.

фото: ecrimea.ru/

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