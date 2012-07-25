Убийцам Оксаны Макар грозит пожизненное - адвокат

{1-}Обвиняемым в деле Оксаны Макар Евгению Краснощеку, Артему Погосяну и Максиму Присяжнюку светит пожизненное заключение, без вариантов.

Такое мнение выразил адвокат потерпевшей стороны Виктор Василюк, сообщает ТСН.

"Вина всех троих доказана различными обстоятельствами. То, что они отказались и изменили свои показания, говорит только об одном - что они не раскаялись в содеянном, пытаются запутать следствие и уйти от наказания, что усиливает их вину. Поэтому есть все основания для того, чтобы суд вынес приговор с высшей мерой наказания - пожизненное заключение", - отметил Василюк.

"Каждый делал свое дело. Они все принимали в этом участие. Уже судом доказано, что они участвовали и в изнасиловании, и в удушении, и в укрытии следов преступления. Там непонятно, поджигал Краснощек, но понятно, что он больше виноват, ибо непосредственно поджигал. Но другие смотрели и ничего не сделали. То есть они ему помогали фактически. Поэтому ответственность будет на всех лежать, здесь нет никакого противоречия", - говорит Василюк.

Не сомневается в строгом наказании и известный юрист, президент Лиги защиты прав человека Игорь Годецкий.

"Туда депутаты вмешались. Вы поверите, что судья, избираемый депутатами, этот намек не поймет? Они все получат по максимуму", - прогнозирует он.

За их судьбу в тюрьме он не волнуется, потому что "на зоне немало жертв подобных провокаций".

"Я не думаю, что им там будет очень плохо. Многие из тех, кто сидит, сам побывал в мясорубке МВД, и знают, что такое пакет на голову, который следов не оставляет на шее, что такое противогаз, в который дым пускают, и каким образом люди наговаривают на себя", - отметил он.

Он привел печальную статистику - 20% заключенных в Украине осуждены без вины. Это десятки тысяч людей.

Однако, правозащитник из Украинского Хельсинского союза по правам человека Олег Левицкий считает, что приговоры не должны быть одинаковыми.

"Так не бывает, чтобы три человека оказались законченными уродами - изнасиловали и сожгли. Это элементарные и очевидные вещи для меня. Так не бывает, чтобы два, три, четыре парня, не имея до какого-то момента проблем с законом, взяли и договорились совершить какое-то ужасное злодеяние. Не бывает, чтобы три человека были одинаково в этом виноваты", - отметил Левицкий.

Напомним, суд по делу Макар перенесен на 7 августа.

фото: wikipedia.org

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