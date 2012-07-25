Команда из Люксембурга совершила сенсацию в Лиге чемпионов

{1-}

Люксембургская команда "Дюделанж" стала первым представителем этой страны, сумевшим выйти в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Во втором раунде "Дюделанж" по правилу выездного мяча одолел известную австрийскую команду "Ред Булл Зальцбург".

Хоть люксембуржцы и проиграли ответный матч со счетом 3:4, но этого оказалось достаточно для исторического результата в Лиге чемпионов, сообщает UEFA.com.

Австрийцы пропустили первыми в середине первого тайма. Отличился Тьерри Штайнметц. Но "красные быки" достаточно быстро забили два мяча (Якоб Янтшер и Мартин Гинтереггер) и показалось, что "Дюделанж" сейчас посыплется.

Однако гости в начале второго тайма потрясли соперника. Сначала забил Орельен Жоаким, а затем дубль оформил Штайнметц - 2:3.

На 74-й минуте гости остались в меньшинстве (вторую желтую карточку получил Софьен Бензуен) и австрийцы до 82-й минуты забили еще два мяча (Кристиано да Силва и Гонсало Сарате).

У "Ред Булла" оставалось чуть больше 10 минут, чтобы решить задачу выхода в следующий этап. Но люксембуржцы выстояли и в следующем раунде встретятся со словенским "Марибор".

Как ранее писал Главред, по результатам жеребьевки, проведенной 20 июля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне Киевскому "Динамо" достался самый сложный из возможных соперников. В рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов киевский клуб встретится с голландским "Феенордом".

фото: ua-football.com

Новости по теме:

«Динамо» получило самого сложного соперника в Лиге чемпионов

СМИ назвали условия, на которых Шевченко останется в "Динамо"

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом в матче с "Фейеноордом"