Сегодня в Лондоне стартует Олимпиада-2012

{1-}25 июля, за два дня до официального открытия Олимпиады-2012 стартуют первые соревнования Игр.

Программу соревнований открывает женский футбольный турнир. В первом матче дня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе сойдутся сборные Великобритании и Новой Зеландии. А уже в четверг матчем Гондурас – Марокко стартует мужской футбольный турнир, сообщают Комментарии.

В Украине Олимпийские игры будут показывать «Первый национальный» и телеканал «Футбол».

Первый национальный будет транслировать игры до 12 августа. На одни лишь соревнования на телеканале отвели 200 часов эфира.

СМежду тем, телеканалы «Футбол» и «Футбол+» начиная с 26 июля будут показывать футбольные матчи Олимпиады.

Так, 26 июля «Футбол» в прямом эфире покажет матчи Гондурас – Марокко (начало – 13:55), ОАЭ – Уругвай (18:55), Бразилия-Египет (21:40).

Напомним, открытие XXX Олимпийских Игр в Лондоне назначено на 27 июля. Украину на Олимпиаде представят 245 спортсменов. Украинский флаг на церемонии открытия понесет дзюдоист Роман Гонтюк.

Фото: london2012.com

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