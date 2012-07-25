В ДТП под Полтавой погиб майор милиции

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На автотрасе Киев–Харьков, недодалеку села Абазивка Полтавского района при столкновении «Волги» с «шестеркой» погиб майор милиции.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД в Полтавской области.

"На 320 километре автодороги Киев-Харьков в направлении города Полтава двигался автомобиль "ГАЗ-24". Водитель данного транспортного средства, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2106", в котором вместе с еще двумя гражданами находился и сотрудник милиции. Милиционер находился вне службы, находясь в очередном отпуске", – говорится в сообщении пресс-службы.

Тяжело пострадавший 40-летний майор милиции Виталий Даниленко был доставлен каретой скорой помощи в реанимационное отделение Полтавской областной клинической больницы. Несмотря на все старания врачей, спасти жизнь милиционера не удалось.

Остальные участники ДТП были госпитализированы в городскую клиническую больницу №1 с травмами различной степени тяжести

Как ранее писал Главред, 21 июля в Ужгороде водитель автомобиля Mercedes протаранил легковой автомобиль, маршрутку и врезался в здание аптеки.

За рулем водителем Mercedes был мужчина 1989 года рождения. На большой скорости он протаранил маршрутку, пытаясь ее обогнать, врезался в Peugeot, вырвав его дверцу, а после этого врезался в фасад ветеринарной аптеки «Лев». От удара Peugeot влетел в террасу ресторана «Цезарь».

По счастливой случайности, никто не пострадал.

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