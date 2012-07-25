Украинские олимпийцы готовятся к Играм на базе без тренажеров и туалетов

{1-}Украинских спортсменов готовят к лондонской Олимпиаде на базе без тренажеров и туалетов, - передает ТСН.

Сама база больше напоминает заброшенный пионерский лагерь, чем отель для лучших спортсменов планеты. Многократные чемпионы мира и Европы, победители олимпиад пользуются туалетами, в которых не всегда работает слив воды и постоянно воняет плесенью и мочой. Уборщицы жалуются: моют все тщательно, но оборудование давно устарело, поэтому избавиться от неприятного запаха не получается.



Украинские спортсмены обеспечены худшими образцами «советского» быта: подготовка к Олимпиаде в Лондоне у сборной по легкой атлетике проходит в несамых лучших условиях



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Ночью, кроме неудобных кроватей и нечистых подушек, спортсменов донимают еще комары.



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Спортсмены также отмечают, что питания не хватает. Подкрепиться чем-то еще кроме супа и салатов и рады бы, но на базе продукты быстро испортятся, ведь кондиционеров и холодильников нет. Да и магазинов поблизости тоже не наблюдается, а ехать за продуктами в Киев запрещено - нарушение режима. При этом на питание одного олимпийца ежедневно государство выделяет по 205 гривен.



Вместе с тем с материальным обеспечением тренировочного процесса на базе тоже плохо: спортсменов ужасает тренажерный зал с грязным и рваным ковром, отсутствием матов и полуаварийные тренажеры. Не хватает элементарного - барьеров. Для полноценной тренировки их нужно 10 штук. На олимпийский базе их всего лишь 5.



Напомним, открытие XXX Олимпийских Игр в Лондоне назначено на 27 июля. Украину на Олимпиаде представят 245 спортсменов. Украинский флаг на церемонии открытия понесет дзюдоист Роман Гонтюк.

Фото: видео: tsn.ua

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