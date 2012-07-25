Врач рассказал, как зверски избивший студентов милиционер попал в больницу

Главный врач Жовтневой ЦРБ Николаева, в которой лежит сержант милиции Александр Фартушный, подозреваемый в зверском избиении николаевского студента Сергея Конева, Юрий Богатый согласился прокомментировать состояние пациента и обстоятельства его оформления на стационарное лечение.

Обо всем этом Богатый рассказал журналистам Новости-N 24 июля во время их посещения больницы, в которой находится Фартушный.

Примечательно, что лечащий врач Фартушного, Александр Гончарук наотрез отказался говорить с журналистами на эту тему.

Как ранее писал Главред, лечащий врач зверски избитого Фартушным Сергея Конева нейрохирург Юрий Картошкин рассказал, что Сергею нанесены очень серьезные повреждения.

«Солидная травма сама по себе. Множественный перелом костей лицевого скелета», – сказал врач.

Травмы Конева значительно тяжелее, чем простое сотрясение мозга.

«Если поломать так скелет, там уже не сотрясение, там гораздо тяжелее — ушиб головного мозга І-ІІ степени. Это тяжелее, чем сотрясение головного мозга», – разъяснил Картошкин.

Кроме того, Сергею «предстоит обширнейшее вмешательство на костях лицевого скелета», – рассказал врач.

фото, видео: novosti-n.mk.ua/

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