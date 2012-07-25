Богдан Ступка танцевал рок-н-ролл и был одним из первых стиляг

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Пока в Киеве прощались с Богданом Ступкой, на малой родине выдающегося актера, во Львове и в его родном селе Куликов (16 км от областного центра), в память о нем ставили свечи в церквях и несли цветы с лампадками к зданию театра им. Заньковецкой, где он работал актером до переезда в Киев в 1978 году, сообщает «Сегодня».

«До сих пор не могу прийти в себя – мы потеряли человека с большой буквы. Он был путеводной звездой для Украины, для нас всех. Душа болит. Горжусь, что он был моим земляком», – вытирая слезы, говорит львовянка Ольга Мельник.

Одноклассники по 28-й школе и товарищи Богдана Сильвестровича помолились за него на панихиде в церкви святой Троицы, а после богослужения вспомнили, каким был их друг. Кстати, сам актер в своих интервью не раз признавался, что его настоящие друзья – не среди артистов, а те, с кем он дружил с детства, со школьной скамьи.

На выпускном вечере

По словам одноклассников, кроме веселого характера, Богдан Ступка отличался яркой внешностью, высоким ростом, красивой речью и модной одеждой. К тому же он играл главные роли в школьных театральных постановках. Так что в него были влюблены многие девочки. Как оказалось, одна из собеседниц издания, Зиновия Кривко, была школьной симпатией Богдана Сильвестровича.

«На одном из своих вечеров, куда он всегда приглашал и одноклассников, Богдан вдруг, указывая на меня, говорит: «Вот сидит Зеня Сыроед. Вы себе представляете – она дала мне «гарбуза» в 10-м классе», – смеется Зиновия Петровна.

Будучи школьником, Ступка написал ей однажды записку: «Давай дружить», а застенчивая девушка ее проигнорировала. Но позже таки стала близкой подругой будущего актера, а потом к их компании присоединился ее муж Борис Кривко, с которым Богдан Ступка крепко сдружился.

В десятом классе

Другая одноклассница, Лидия Кузык, добавляет, что их класс часто устраивал вечера: «Мы ходили друг к другу в гости, играли в фанты». А еще на вечерах молодые люди учились танцевать – танго, вальс, вальс-бостон. «Богдан Сильвестрович лучше всех танцевал рок-н-ролл. Он ведь был одним из первых стиляг во Львове», – говорит Лидия.

«Его сильно осуждали и за штаны-дудочки, и за буржуазные танцы. Система так зомбировала людей, что даже если штаны были узкие, то ты уже чуть ли не враг народа. Но Богдан не обращал на это внимания. Он, кстати, после школы был конферансье в джазовом клубе, собиравшемся при доме архитектора. А в армии он был конферансье в ансамбле песни и пляски Прикарпатского военного округа, который он в шутку называл ансамблем песни и пьянки», – рассказал Борис Кривко.

Напомним, Богдан Сильвестрович ушел из жизни в воскресенье, 22 июля, после продолжительной болезни. Он не дожил до своего 71-летия один месяц.

Во вторник, 24 июля, он был похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

фото: segodnya.ua

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