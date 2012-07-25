В Украине завтра будет жара до + 40

{1-}26 июля в Киеве, будет тепло +15..+20 градусов ночью, днем +29…+34. Без осадков. В пятницу, 27 июля, также сухо. Ночью +15…+20, днем +29…+34 градуса. В субботу переменная облачность. Ночью +16…+21, дневная температура – от +29 до +34 тепла. В Киевской области завтра осадков не ожидается. Температура - от +15 до +20 градусов ночью, +29…+34 градуса днем. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

На востоке страны в четверг ожидается +16…+21 ночью, днем +35…+40 градусов. Сухая погода. В пятницу ночью +16…+21, дневная температура +35…+40. Переменная облачность. В субботу также без осадков. Температура +20…+25 градусов ночью, +34…+39 днем. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

На западе завтра ночью +15…+20 градусов, днем +27…+32 тепла, пройдет дождь, гроза. В пятницу также осадки. Температура воздуха ночью - около +15…+20 градусов, днем +27…+32 выше нуля. В субботу ночью температура воздуха составит +14…+19 градусов, днем около +28…+33 градусов, небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный, 3-8 м/с.

В южных регионах 26 июля прогнозируют +20…+25 градусов ночью, +35…+40 днем. Без осадков. В пятницу ночью - около +20…+25 градусов, дневная температура +35…+40. Сухая погода. В субботу переменная облачность. Ночью +21…+26 градусов, днем +35…+40 тепла. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Крыму завтра +19…+24 ночью, +34…+39 днем. Без осадков. В пятницу ночью +19…+24, днем +34…+39 градусов. Сухая погода. В субботу переменная облачность. Ночью +21…+26, днем +34…+39 градусов тепла. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В центральных регионах ближайшей ночью +16…+21, днем +29…+34, без дождя. В пятницу сухая погода. Ночью около +16…+21 градуса, днем температура составит до +29…+34 градусов. В субботу переменная облачность. Ночью градусники покажут около +17…+22 градусов, дневная температура воздуха составит +30…+35 тепла. Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 м/с.

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