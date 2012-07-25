Изнасилование Оксаны Макар под вопросом, это мог быть интим за еду - юрист

{1-}Известный адвокат и правозащитник, президент Лиги защиты прав человека Игорь Годецкий поставил под сомнение факт изнасилования Оксаны Макар, а также указал на ряд нарушений в судебном процессе над тремя обвиняемыми в изнасиловании и убийстве девушки - Евгением Краснощеком, Артемом Погосяном и Максимом Присяжнюком.

"Предоставлялась или профессиональная, или любительская интимная услуга. За еду, не за еду, это уже другой вопрос, но, как минимум, изнасилование должно быть под вопросом", - сказал юрист в комментарии ТСН.ua. Он также заметил, что в судебном процессе не говорится об уровне алкоголя в крови обвиняемых и пострадавшей девушки. "Если она была трезвая - они насильники, а если лыка не вязала, то как может помнить, добровольно это было или нет?" - спросил Годецкий.

Кроме того, по его мнению, недоказанным является и то, что трое нынешних подсудимых хотели убить Оксану Макар. Возможно, они совершили убийство по неосторожности, отмечает адвокат.

В связи с этим он обрисовал следующую гипотетическую картину - один из молодых людей договорился с девушкой о сексе втроем-вчетвером. Они за нее заплатили, угостили водкой. Приходят, делают то, о чем договорились, а потом она угрожает заявить на него в милицию. "Молодой человек, который употреблял перед этим алкоголь, получив подобное известие - как он должен отреагировать?", - объяснил Годецкий. По его словам, если предположить, что произошло описанное выше, можно говорить о том, что убийство произошло по неосторожности и, скорее всего, "в состоянии возбуждения или аффекта в ответ на неадекватные действия или заявления этой девушки".

Кроме того, по словам юриста, нет никакой гарантии, что синяки на шее Макар появились в результате удушения, а не ролевых игр. "Парней характеризуют в целом положительно. Психических отклонений не описывают, и как могло такое случиться? Надо учитывать привычки прослойки общества, к которой относятся и погибшая, и подсудимые", - отмечает Годецкий.

Он также предположил, что нынешние обвиняемые вынесли пьяную и находящуюся без сознания Макар, положили и, возможно, даже развели костер, чтобы она согрелась. "Они знали, что их видели вместе с Макар в кафе. Какой смысл убивать, издеваться над ней, сжигать потом труп, тем более рядом с квартирой Какой был умысел у этих парней? Однозначно только то, что подсудимые попадают под статью неоказание помощи - потому что они не вызвали "скорую". Возможно, еще под статью нанесение легких телесных повреждений, так как на теле девушки есть только синяки, переломов не было", - отметил юрист.

По его словам, если бы Краснощек, Погосян и Присяжнюк действительно хотели сжечь Оксану, они нашли бы бутылку бензина, чтобы облить ее всю. Юрист также обратил внимание на то, что у девушки были обгоревшие только рука, ноги и часть ягодиц. "Я не оправдываю никого, я просто анализирую, так как ситуация очень неоднозначная", - заверил Годецкий.

Также он допустил, что показания обвиняемые могли давать не добровольно. "Представьте, отца берут, и говорят - мужик, или ты сейчас в этом и этом признаешься, или твою дочь убьют. А он сидит в обезьяннике, и не может ее защитить. Нормально будет для любого родителя подписать что угодно, чтобы его ребенка не трогали люди в погонах. А какое давление оказывали эти люди на подсудимых, свидетельствует слив видеозаписи (с признаниями Краснощека - ред.)", - говорит он. Юрист напомнил о презумпции невиновности, по которой до решения суда никого нельзя считать виновным, а все сомнения должны толковаться в пользу обвиняемых. "Мы должны ни дать посадить очередных невинных, ни дать избежать ответственности за то, что доказано", - особо отметил Годецкий.

Кроме того, юрист осудил публикацию видео с допросом Краснощека в Интернете, считая это давлением н суд. В цивилизованном обществе, по мнению адвоката, только на основани такого нарушения подсудимые были бы оправданы, "какими бы подонками они ни были".

Напомним, суд по делу Оксаны Макар продолжится 7 августа.

На последнем заседании адвокат одного из обвиняемых в убийстве и изнасиловании девушки заявил, что она была умственно отсталой. А подсудимый Краснощек сначала извинялся перед тетей погибшей, а после заявил, что никакого изнасилования не было.

фото: novosti-n.mk

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