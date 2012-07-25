{1-}25 июля, в Одессе прогремел взрыв. Пострадавших нет, сообщают местные СМИ.
Взрыв произошел в мусорном контейнере около 5 часов утра, во дворе дома 18/22 по улице Крапивницкого, пишет GNews.
После взрыва загорелось дерево. В пяти метрах от контейнера расположена котельная, до которой, от сильного ветра, долетало пламя.
Две пожарные машины МЧС прибыли на место через 20 минут и локализовали возгорание. Причина происшествия устанавливается.
Напомним, 11 июня, в Днепропетровске в трамвае произошел взрыв, в результате которого пострадали 8 человек.
Как сообщалось ранее, в июне, мощный взрыв прогремел в британском городе Олдем близ Манчестера. Представители местной пожарной службы сообщили, что причиной инцидента стала утечка бытового газа. В результате поисшествия погиб один ребенок.
Фото: gnews.ua
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