{1-}25 июля, в Одессе прогремел взрыв. Пострадавших нет, сообщают местные СМИ.

Взрыв произошел в мусорном контейнере около 5 часов утра, во дворе дома 18/22 по улице Крапивницкого, пишет GNews.



После взрыва загорелось дерево. В пяти метрах от контейнера расположена котельная, до которой, от сильного ветра, долетало пламя.



Две пожарные машины МЧС прибыли на место через 20 минут и локализовали возгорание. Причина происшествия устанавливается.

Напомним, 11 июня, в Днепропетровске в трамвае произошел взрыв, в результате которого пострадали 8 человек.

Как сообщалось ранее, в июне, мощный взрыв прогремел в британском городе Олдем близ Манчестера. Представители местной пожарной службы сообщили, что причиной инцидента стала утечка бытового газа. В результате поисшествия погиб один ребенок.

Фото: gnews.ua

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