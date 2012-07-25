Кличко рассказал, почему не проводит бой в Киеве

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Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко объяснил, почему бой с Мануэлем Чарром состоится не на киевском НСК «Олимпийский».

«Не нужно искать черную кошку в комнате, если ее там нет. Арена в Киеве, к сожалению, не смогла удовлетворить весь пакет предложений, который у нас был. Поэтому спорткомплекс стал той составляющей, которая не позволила провести бой в столице Украины», – цитирует Кличко ТСН.

Спортсмен также рассказал, что получал также предложения из США, Германии, но московский вариант оказался оптимальным для проведения поединка.

«Я уверен, что большое количество украинцев могут приехать на бой без визы и присутствовать на нем в Москве», – сказал Кличко.

Напомним, бой между Кличко и Чарром состоится 8 сентября в Москве.

фото: debosh.net

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