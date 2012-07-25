Назначен преемник Ступки в театре имени Ивана Франко

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Станислав Моисеев приказом министра культуры Украины от 25 июля назначен исполняющим обязанности художественного руководителя Национального театра имени Ивана Франко, которым до самой смерти руководил Богдан Ступка.

Ранее Моисеев руководил киевским академическим Молодым театром, сообщает пресс-служба министерства культуры Украины.

"Двадцать пятого июля 2012 года приказом министра культуры Украины Станислав Анатольевич Моисеев назначен исполняющим обязанности художественного руководителя Национального академического драматического театра имени Ивана Франко до назначения художественного руководителя театра имени Франко", – говорится в сообщении.

Как ранее писал Главред, народный артист Украины и СССР, Герой Украины Богдан Сильвестрович Ступка скончался 22 июля в Киеве на 71-м году жизни. Он был похоронен 24 июля на Байковом кладбище.

Справка: Станислав Моисеев в 1981 году окончил Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого. Начинал свою карьеру в Сумском драматическом театре имени Щепкина. Последние 14 лет работает в Киеве, из них 10 – в Молодом театре. Народный артист Украины.

фото: Киевский академический Молодой театр

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