Украинские олимпийцы получат за медали столько же, сколько и 8 лет назад

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Премиальные выплаты для украинских спортсменов за победу на Олимпийских играх-2012 не изменились с 2004 года. Их размер составит: за "золото" — $100 тыс., за "серебро" — $75 тыс, за "бронзу" — $50 тыс.

Об этом сообщил на брифинге в Кабинете министров Украины первый заместитель главы Госслужбы молодежи и спорта Украины Сергей Глущенко, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Глущенко, подготовка национальной сборной к Олимпиаде-2012 профинансирована в полном объеме за средства государственного бюджета Украины. Финансирование в 2011 году составило около 215 млн грн, а в 2012 – превысило 348 млн грн.

Кроме того, по данным СМИ, тренеры призеров лондонской Олимпиады, получат 50% от суммы призовых спортсмена. Традиционно помимо денежных вознаграждений победителям Олимпийских игр 2012 года Кабинет министров Украины пообещал предоставить квартиры.

Как ранее писал Главред, церемония открытия летних Олимпийских игр в Лондоне начнется 27 июля в 20:00 по местному времени. На Олимпиаду от Украины отправляются 245 украинских спортсменов.

Напомним, на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году украинская сборная завоевала 27 наград: 7 золотых, 5 серебряных и 15 бронзовых, и заняла в неофициальном командном зачете 11-е место. Золотой призер олимпиады от Украины получил 700 тыс грн, серебряный – 500 тыс грн, бронзовый – 350 тыс грн. Вознаграждение тренерам составило 50% от суммы призовых спортсмена.

фото: ecobyt.ru ; табл: svaboda.org

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