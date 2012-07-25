На Житомирщине экс-прокурор и депутат расстреляли человека

{1-}На Житомирщине житель села Пугачовка, Коростенского района утверждает, что 20 мая его в лесу возле села Ушомир обстреляли бывший прокурор Коростеня Василий Курилюк и местный депутат от "Фронта змін" Дмитрий Кутишов, пишет Gazeta.ua.

Селяне Ушомира и Пугачовки жалуются, что в лесах появились свои Лозинские. Открыто говорить боятся.

20 мая местный житель Леонид Оксенюк пошел в лес по грибы. Чиновники были на охоте и решили, что мужчина там лишний.

По рассказу Оксенюка, они были нетрезвые. «Начали меня бить. Я попытался убежать, они начали стрелять по мне из пистолета. Затащили в машину, забрали телефон. Сказали написать расписку, что я должен им 5 тысяч гривен. Пока не написал - пытали".

Одна из пуль застряла в бедре мужчины, другая прошла на вылет.

"Из бедра пулю извлекали пинцетом. В больницу не шел. Боялся. В милицию тоже сначала не обращался - у них же там все завязано. Мне пригрозили, что если куда-то сунусь - сожгут дом и разберутся с моей семьей. А у меня мать старая - 82 года. Люди видели, что меня травмировали. Начали советовать - не бояться", - рассказал мужчина.

Леонид Оксенюк прошел освидетельствование в бюро судебно-медицинских экспертиз и 20 июля 2012 года таки обратился к прокурору Житомирской области Игорю Проценко с заявлением о преступлении.

В прокуратуре области утверждают, что комментировать инцидент не будут – идет расследование.

Между тем местные жители говорят, что готовы восстать против Курилюка и Кутишова. Мол, они незаконно завладели угодьями, не пускают людей в лес, угрожают, запугивают.

"Я - частный предприниматель, - рассказал Александр Мельник. - Раньше держал здесь охотничьи угодья. После оранжевой революции прокурором стал Василий Курилюк. Начал ходить по всем инстанциям, чтобы мои угодья отдали ему. Ему сказали, что у меня договор на 14 лет и ему ничем не могут помочь. Здесь рядом угодья также арендовал Алексей Толстоухов - директор столичного зоопарка. У него отец был в Кабмине. Он и помог прокурору. Я выиграл четыре суда, но угодья у меня все равно забрали"- сказал он.

Официально угодья принадлежат фирме "Специализированное охотничье хозяйство Сушки". Учредителями выступают Курилюк Людмила Ивановна и Кутишенко Дмитрий Александрович.

фото:wek.com.ua

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