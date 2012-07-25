Азовское море стало кроваво-красным

Под Бердянском в районе пляжа санатория «Бердянск» и дальше Азовское море стало красного цвета.

Как утверждают специалисты, из-за жары в открытом море начали активно цвести бурые водоросли, но никакой опасности они не представляют,передает DAY.ZP.UA.

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«Из бурых водорослей формируется состав лечебных грязей. Так что, все хорошо. Пусть отдыхающие купаются и не переживают» – сообщил директор НИИ Азовского моря Леонид Изергин,

По его словам, несколько дней назад на поверхности воды начали появляться красные пятна. Сегодня юго-западный ветер «пригнал» цветение водорослей ближе к берегу.

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В то же время, местные СМИ отмечают, что морская вода имеет выраженный металлический запах, и с вечера воскресенья в течение понедельника местами к берегу подгоняет скопления заморенного бычка.

Напомним, на Запорожье 23-24 июня в Азовском море был зафиксирован массовый мор рыбы.

Коммунальные службы приморских городов области собрали и утилизировали на побережье моря около 80 тонн мертвой рыбы.

Специалисты института Азовского моря считают причиной гибели рыбы снижение уровня кислорода в воде из-за жары.

Фото: day.zp.ua

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