Власти Крымска сфальсифицировали документы о ЧП

{1-}Власти Крымска сфальсифицировали документы о введении в городе чрезвычайного положения. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщает РИА Новости.

По его словам, никакого решения в ночь с 6 на 7 июля не принималось.

"Мы по компьютеру установили, что это решение было выпущено в 6 утра 7 числа, когда основная масса людей погибла и само решение носило чисто формальный характер", - сказал председатель Следственного комитета.

Кроме того, большинство пунктов в решении (всего их 32), по словам Бастрыкина, "просто невыполнимы".

Система оповещения в Крымске, согласно показаниям почти двух тысяч свидетелей, практически отсутствовала. Следствие документально установило, что оповещения о грядущем наводнении получили 52 человека. Всего в Крымске до стихийного бедствия проживали почти 60 тысяч человек.

В результате наводнения в Краснодарском крае погибли более 170 человек, из них 153 - в Крымске и Крымском районе.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая за собой смерть двух и более человек). Подозреваемыми по этому делу проходят глава Крымска Владимир Улановский, бывший глава Крымского района Василий Крутько и Виктор Жданов, исполнявший обязанности руководителя МКУ "Управление по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты" Крымского района. Все они находятся под арестом.

Кроме того, в числе подозреваемых следствие называло главу станицы Нижнебаканская Ирину Рябченко, однако она задержана не была.

По словам Бастрыкина, к краевой администрации вопросов пока что нет. "Это пока, так как предстоит детально проанализировать работу краевых органов власти", - сказал он.

Как ранее писал Главред, 6-7 июля на территории Геленджика, Новороссийска и Крымского района из-за мощных дождей произошло наводнение. Было подтоплено около девяти тысяч домов. Сильнее всего пострадал город Крымск. Глава МЧС РФ Владимир Пучков заявил в, что жертвами наводнения на Кубани стал 171 человек, среди которых есть несколько неопознанных. Он отметил, что "все разговоры о большом количестве погибших не имеют смысла". Местные жители, однако, продолжают говорить, что жертв было значительно больше.

фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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