Очередной конфуз Олимпиады: перепутали флаги Северной и Южной Кореи

На Олимпиаде в Лондоне произошел очередной конфуз: перед началом футбольного матча организаторы перепутали флаг Южной Кореи с флагом КНДР.

Об этом сообщил jamescrossan на своей странице в Twitter.

Представляя игрока сборной КНДР, на табло футбольного поля появилось его фото с флагом Южной Кореи.

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, этот конфуз стал далеко не первым ляпом организаторов нынешней Олимпиады.

В частности, официальный сайт соревнований разместил информацию об атлетах, родившихся в Абхазии и Южной Осетии, "отдав" эти регионы России.

Другим крупным скандалом игр в Лондоне стал запрет посещения Олимпиады президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Фото: gdnlondon2012

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