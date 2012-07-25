Украинские бегуньи дисквалифицированы за допинг

{1-} Украинская легкоатлетка Наталья Тобиас, которая завоевала бронзу Олимпиады в Пекине, дисквалифицирована Международной федерацией легкой атлетики (IAAF) за прием допинга.

Об этом сообщает ВВС.

Украинка входила в группу из девяти спортсменов, которые прибегали к сложному механизму допинга.

Напомним, в Китае Наталья Тобиас стала третьей в забеге на 1500 метров.

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В заявлении организации говорится, что нарушения были выявлены в документах - «биологических паспортах» – шести атлетов, а трех других, среди которых и Наталья Тобиас, поймали на допинге в результате повторной проверки анализов, сделанных в прошлом году на Чемпионате мира по легкой атлетике в Южной Корее.

В крови Натальи Тобиас и другой украинской спортсменки Антонины Ефремовой обнаружили синтетический тестостерон.

«Сегодняшнее заявление подчеркивает дальнейшую неутомимую кампанию IAAF в борьбе с допингом в легкой атлетике», – заявил президент организации Ламин Диак.

Восемь спортсменов получили наказание в виде запрета участвовать в спортивных соревнованиях в течение 2 лет.

Напомним, сегодня около 100 спортсменов, которые должны были принять участие в Олимпиаде в Лондоне, не прошли допинг-контроль и будут оштрафованы.

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