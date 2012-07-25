В России родился двуглавый поросенок

{1-}В Брянской области России в одном из хозяйств родился поросенок с двумя пятачками и двумя парами глаз. Об этом сообщают в местном управлении ветеринарии.

По данным ведомства, животное-мутант родилось вместе с десятью братьями и сестрами, не имеющими отклонений. Причина мутации не установлена, сообщает РИА Новости.

"Двуглавые поросята рождаются и в других странах мира и это уже не редкость. Ученые утверждают, что мутированные гены нежизнеспособны и не передаются по наследству, однако до конца объяснить причину мутации они не могут, подобное происходит на поздних этапах вынашивания. Тогда нормальный зародыш очень быстро превращается в мутанта", - говорится в сообщении.

Поросенок умер спустя несколько дней после рождения.

Фото: Управление ветеринарии Брянской области

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