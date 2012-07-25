Новичку "Динамо" понадобилось медицинское обследование

{1-} Сегодня киевское "Динамо" провело тренировку. В ней приняли участие 27 футболистов. Аргентинский новичок Марко Рубен в занятии участия не принимал, так как почувствовал боль в приводящей мышце правой ноги и отправился на медицинское обследование в клинику, сообщает lb.ua.

Так, список тренировавшихся игроков был таким:

вратари: Шовковский, Бойко, Коваль, Кичак, Богуш;

защитники: Данило Силва, Бетао, Михалик, Юссуф, Хачериди, Алмейда, Попов, Эль Каддури;

полузащитники: Гармаш, Гусев, Богданов, Кранчар, Дуду, Велозу, Вукоевич, Рыбалка, Аруна, Нинкович;

нападающие: Ярмоленко, Идейе, Кравец и Милевский.

Стоит отметить, что без каких-либо ограничений тренировались Артем Милевский и Горан Попов.

Фото: ФК Динамо Киев

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