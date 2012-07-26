Занусси и Гофман назвали Ступку звездой мирового уровня

{1-} Смерть Богдана Ступки - это потеря для всей мировой культуры. Об этом заявили метры кинорежиссуры Кшиштоф Занусси и Ежи Гофман. Они отметили, что украинского актера хорошо знали не только в Польше, сообщает ТСН.

"Без сомнения, он принадлежал к числу мировых асов. Знаете, помимо мастерства также сказываются личные качества. Если личность является настолько сильной, как в случае Ступки, тогда появляется актер, который может быть звездой. И так, собственно, было", - вспоминает Занусси.

Смерть Ступки - это личная потеря для Ежи Гофмана.

"Что я могу сегодня сказать? Отошел не только великий актер, не только великий художник, умер мой очень близкий друг. И это не только большая потеря для культуры, и не только культуры украинской, но также это огромная потеря для меня", - сказал Гофман.

Напомним, как уже писал Главред, 24 июля, Украина простилась с художественным руководителем Национального театра им.Ивана Франко, лауреатом Шевченковской премии, Героем Украины, великим украинским актером Богданом Ступкой. Народного артиста похоронили на Байковом кладбище столицы. Провести в последний путь легендарного актера театра Франко, в котором Ступка работал 34 года, пришли тысячи его поклонников.

Напомним, великий актер Богдан Ступка скончался после продолжительной болезни 22 июля.

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