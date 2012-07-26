{1-} Компания Audi представила обновленный суперкар R8, мировая премьера которого предположительно состоится в конце августа текущего года на автосалоне в Москве. Семейство R8 получило новую внешность, семиступенчатую преселективную коробку передач S tronic с двумя сцеплениями, а также новую топовую модификацию Plus.

Как отмечает Motor.ru , от предшественника рестайлинговый суперкар отличается новыми полностью светодиодным фарами головного света (будут предлагаться для всех версий), другим передним бампером с модернизированной решеткой радиатора и иными воздухозаборниками. Сзади изменились фонари, диффузор, вентиляционные отверстия, патрубки выпускной системы, обновился логотип. В салоне изменились только подрулевые лепестки, стрелки панели приборов, а также добавились новые варианты оформления и материала интерьера.

Двигатели Audi R8 остались прежними - суперкар будет доступен с 4,2-литровым восьмицилиндровым агрегатом мощностью 430 лошадиных сил и с 525-сильным мотором V10 объемом 5,2 литра.

Первые сто километров в час купе с V8 и "роботом" набирает за 4,3 секунды, а c V10 и такой же трансмиссией - за 3,6 секунды. "Механика" - на 0,2 секунды медленнее.

Топовый вариант Audi R8 под названием Plus будет предлагаться только с кузовом "купе" и станет оснащаться мотором V10, развивающим 550 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента. Такой суперкар будет еще на 0,1 быстрее и получит в базе все "навороты", за которые покупателям стандартных R8 придется доплачивать: передний сплиттер из усиленного углеволокном пластика, тормозные механизмы с карбон-керамическими дисками и адаптивную электронно-управляемую подвеску.

Продажи обновленного Audi R8 на европейском рынке начнутся в конце года. В Германии цены на суперкар будут начинаться от 113,5 тысячи евро.

Фото Audi

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