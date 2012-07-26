Денверский стрелок предупредил о готовящемся преступлении своего учителя

{1-}За неделю до преступления психиатр из Университета Колорадо получил тетрадь с описанием убийства на премьере фильма о Бэтмене. Сообщил телеканал Fox News.

Как стало известно журналистам американского телеканала, обвиняемый в убийстве 12 человек Джеймс Холмс сам отправил рисунки с описанием намеченного убийства врачу, но тот так и не распаковал посылку. Врач, которому Холмс решил признаться в намеченном убийстве, по совместительству является преподавателем университета, пишет УНН.

До недавнего времени Джеймс Холмс был студентом Университета Колорадо: он изучал неврологию. Врач рассказал полицейским о посылке, которую получил от студента, уже после печальных событий в кинотеатре в городе Аврора. Когда именно Холмс отправил тетрадь психиатру, не уточняется.

Напомним, Джеймса Холмса обвиняют в убийстве 12 человек и нанесении ран еще 58 людям. 20 июля он расстрелял зрителей премьеры фильма "Темный рыцарь: Возрождение легенды" в кинотеатре города Аврора. Перед тем, как начать стрельбу, юноша рассеял в зале кинотеатра слезоточивый газ. Его задержали по горячим следам. Тогда же Холмс сказал, что он - Джокер, герой фильма о Бэтмене.

Обвинение стрелку, как ожидается, будут предъявлены в понедельник.

фото:cnn.com

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