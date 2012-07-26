Четыре человека погибли в страшном ДТП под Николаевом

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Около 20.30 25 июля недалеко от Николаева столкнулись автомобили Opel Omega и ГАЗ 2410 «Волга». Водитель «Волги» и двое людей из Opel погибли на месте происшествия, один из пассажиров ГАЗ-24 умер по дороге в больницу.

Opel ехал по трассе со стороны Николаева в направлении с. Кринички. Перед поворотом на поселок Ольшанское, на закруглении дороги водитель машины не справился с управлением и задел обочину, сообщают Новости-N.

После этого Opel занесло и выбросило на встречную полосу движения, по которой в это время ехала «Волга» с прицепом. «Волга» на высокой скорости врезалась «Опелю» в правый бок, едва не разорвав немецкий автомобиль пополам.

Ехавшие в Opel водитель и женщина на переднем сидении погибли на месте. Также на месте происшествия погиб водитель «Волги». Пятерых пассажиров «Волги», в том числе, двоих детей, с различными травмами несколько автомобилей «Скорой» увезли в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) г. Николаева.Один из пострадавших скончался в автомобиле «скорой помощи» по дороге больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следователь, эксперты.

Как ранее писал Главред, 25 июля на автотрасе Киев–Харьков, недодалеку села Абазивка Полтавского района при столкновении «Волги» с «шестеркой» погиб майор милиции.

"На 320 километре автодороги Киев-Харьков в направлении города Полтава двигался автомобиль "ГАЗ-24". Водитель данного транспортного средства, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2106", в котором вместе с еще двумя гражданами находился и сотрудник милиции. Милиционер находился вне службы, находясь в очередном отпуске", – говорится в сообщении пресс-службы ГАИ.

фото, видео: novosti-n.mk.ua/

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