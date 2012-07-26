Моисеев пришел в театр Ступки надолго – эксперт

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На сайте Министерства культуры 25 июля появилось сообщение о назначении исполняющим обязанности художественного руководителя ведущей драматической труппы Украины – Национального театра имени Ивана Франко, который до самой смерти возглавлял Богдан Ступка, – Станислава Моисеева, возглавлявшего последние 15 лет Киевский академический Молодой театр. В приказе министра он назван исполняющим обязанности художественного руководителя театра, но другую кандидатуру на эту должность искать уже не будут.

Таково мнение известного театроведа Сергея Васильева, пишет КоммерсантЪ.Украина.

Для Национального театра им. Франко Станислав Моисеев не совсем чужой человек: в середине 1990-х годов на этой сцене шли его спектакли "Кто предаст Брута?" по гоголевскому "Вию" и "Украинский vaudeville, или Выпьем и поедем!" по комедиям Марка Кропивницкого, в 2007 году он поставил здесь "Льва и Львицу" Ирэны Коваль с Богданом Ступкой и Полиной Лазовой в главных ролях. К тому же режиссер много лет сотрудничает с главным художником театра Андреем Александровичем-Дочевским (в частности, они инсценировали в Молодом театре "Московиаду" Юрия Андруховича, где главную роль исполнил Остап Ступка). Теперь остается надеяться, что он станет здесь своим человеком.

По словам самого Моисеева, который встречался с Богданом Ступкой за несколько дней до его смерти, контракт с ним еще не подписан, условия работы окончательно не обсуждались, а главное — не определены его права на этом посту. Вопрос о полномочиях нового художественного руководителя действительно принципиальный — никакое творческое дело невозможно развивать и совершенствовать без реформ.

А реформы, по мнению издания, главной сцене страны действительно необходимы. Приняв в 2001 году театр, Богдан Ступка старался приглашать нестандартно мыслящих режиссеров, но постепенно их появлялось все меньше и меньше. Привычный уровень позволяли держать семь штатных постановщиков. Моральный климат в театре поддерживался с помощью авторитета, терпения и дипломатичности художественного руководителя, способного гасить конфронтацию между актерскими кланами. В результате, если проанализировать репертуар театра, сегодня в нем уживаются спектакли разного художественного достоинства. В то же время здесь сосуществует несколько практически автономных групп с теми или иными премьерами и премьершами во главе.

По мнению экспертов, Станислав Моисеев с такой ситуацией мириться не будет. А опыта новому худруку не занимать — ни как постановщику, ни как менеджеру. Когда в 1996 году он пришел в Молодой театр, актеры там годами не видели новых ролей, а зрительный зал пустовал. Сегодня это один из лучших столичных театров с оригинальным, разнообразным репертуаром, отремонтированным зданием, интересной труппой.

Как ранее писал Главред, 24 июля актер-франковец Богдан Бенюк рассказал, что перед смертью Богдан Ступка написал письмо Виктору Януковичу, в котором назвал имя желаемого нового художественного руководителя театра. По словам Бенюка, Виктор Янукович пообещал, что волю Ступки исполнит.

В СМИ тогда возникли слухи, что Богдан Сильвестрович в письме назвал имя Станислава Моисеева.

фото: Киевский академический Молодой театр

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