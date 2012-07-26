Моисеев пришел в театр Ступки надолго – эксперт

26 июля 2012, 07:58

{1-}

На сайте Министерства культуры 25 июля появилось сообщение о назначении исполняющим обязанности художественного руководителя ведущей драматической труппы Украины – Национального театра имени Ивана Франко, который до самой смерти возглавлял Богдан Ступка,  – Станислава Моисеева, возглавлявшего последние 15 лет  Киевский академический Молодой театр. В приказе министра он назван исполняющим обязанности художественного руководителя театра, но другую кандидатуру на эту должность искать уже не будут.

Таково мнение известного театроведа Сергея Васильева, пишет КоммерсантЪ.Украина.

Для Национального театра им. Франко Станислав Моисеев не совсем чужой человек: в середине 1990-х годов на этой сцене шли его спектакли "Кто предаст Брута?" по гоголевскому "Вию" и "Украинский vaudeville, или Выпьем и поедем!" по комедиям Марка Кропивницкого, в 2007 году он поставил здесь "Льва и Львицу" Ирэны Коваль с Богданом Ступкой и Полиной Лазовой в главных ролях. К тому же режиссер много лет сотрудничает с главным художником театра Андреем Александровичем-Дочевским (в частности, они инсценировали в Молодом театре "Московиаду" Юрия Андруховича, где главную роль исполнил Остап Ступка). Теперь остается надеяться, что он станет здесь своим человеком.

По словам самого Моисеева, который встречался с Богданом Ступкой за несколько дней до его смерти, контракт с ним еще не подписан, условия работы окончательно не обсуждались, а главное — не определены его права на этом посту. Вопрос о полномочиях нового художественного руководителя действительно принципиальный — никакое творческое дело невозможно развивать и совершенствовать без реформ.

А реформы, по мнению издания, главной сцене страны действительно необходимы. Приняв в 2001 году театр, Богдан Ступка старался приглашать нестандартно мыслящих режиссеров, но постепенно их появлялось все меньше и меньше. Привычный уровень позволяли держать семь штатных постановщиков. Моральный климат в театре поддерживался с помощью авторитета, терпения и дипломатичности художественного руководителя, способного гасить конфронтацию между актерскими кланами. В результате, если проанализировать репертуар театра, сегодня в нем уживаются спектакли разного художественного достоинства. В то же время здесь сосуществует несколько практически автономных групп с теми или иными премьерами и премьершами во главе.

По мнению экспертов, Станислав Моисеев с такой ситуацией мириться не будет. А опыта новому худруку не занимать — ни как постановщику, ни как менеджеру. Когда в 1996 году он пришел в Молодой театр, актеры там годами не видели новых ролей, а зрительный зал пустовал. Сегодня это один из лучших столичных театров с оригинальным, разнообразным репертуаром, отремонтированным зданием, интересной труппой.

Как ранее писал Главред, 24 июля актер-франковец Богдан Бенюк рассказал, что перед смертью Богдан Ступка написал письмо Виктору Януковичу, в котором назвал имя желаемого нового художественного руководителя театра. По словам Бенюка, Виктор Янукович пообещал, что волю Ступки исполнит.

В СМИ тогда возникли слухи, что Богдан Сильвестрович в письме назвал имя Станислава Моисеева.

 

фото: Киевский академический Молодой театр

Новости по теме:

Украина простилась с Богданом Ступкой слезами и аплодисментами

Назначен преемник Ступки в театре имени Ивана Франко

Занусси и Гофман назвали Ступку звездой мирового уровня

Перед смертью Богдан Ступка написал письмо Януковичу

В память о великом Богдане Ступке: фильм "Вечная легенда"

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять