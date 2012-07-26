Чиновники назвали цену лондонской Олимпиады для Украины

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За последние два года из госбюджета Украины на подготовку наших спортсменов к ХХХ летним Олимпийским играм в Лондоне израсходовано 564 млн 132,4 тыс. грн.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Государственной службы молодежи и спорта Украины Сергей Глущенко, сообщает УНИАН.

Таким образом, подготовка одного украинского олимпийца к Играм-2012 обошлась приблизительно в 2 млн 300 тыс. гривен.

Чиновник отметил, что в 2011 году на подготовку спортсменов было потрачено 215 млн 411,7 тыс. грн, а в 2012 - 348 млн 720,7 тыс. грн.

Также Глущенко добавил, что для Украины ХХХ Олимпийские игры являются юбилейными, поскольку ровно 60 лет назад украинцы впервые приняли участие в летней Олимпиаде в Хельсинки в составе команды советских спортсменов.

За это время украинские олимпийцы завоевали более 600 различных медалей, в том числе за годы независимости Украины - более 100.

Напомним, как ранее писал Главред, Украину на Играх будут представлять 245 спортсменов. Они будут соревноваться в 28 видах спорта.

В то же время, в результатах исследования «Олимпиада и экономика 2012», подготовленного американским банком Goldman Sachs, говорится, что Украина войдет в десятку лучших команд на Олимпиаде в Лондоне по количеству завоеванных медалей и станет единственной страной с развивающемся рынком в десятке сильнейших.

Авторы исследования ожидают, что украинские спортсмены завоюют в Лондоне 9 золотых медалей а всего наша команда может рассчитывать на 27 медалей.

Для определения вероятности того, что страна выиграет определенное количество медалей, эксперты из Goldman Sachs учитывали такие факторы, как прибыль, политические условия, макроэкономическую стабильность и макроэкономические показатели, человеческий капитал, технологическое развитие и микроэкономическую среду.

По результатам анализа, Украина заняла десятую строчку рейтинга, пропустив вперед США, Китай, Великобританию, Россию, Австралию, Францию, Германию, Италию и Южную Корею.

Фото: cit.ua

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