Сегодня в Олимпийской деревне поднимут флаг Украины

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Накануне официальной церемонии открытия ХХХ летних Олимпийских игр 26 июля в Олимпийской деревне в Лондоне будет торжественно поднят Государственный флаг Украины.

В церемонии поднятия флага примут участие все члены официальной делегации, национальная олимпийская сборная Украины и почетные гости, сообщила Шеф миссии украинской делегации на Олимпиаде в Лондоне, директор Департамента физического воспитания и массового спорта Госмолодежьспорта Нина Уманец.

В настоящее время в Лондоне продолжаются аккредитация и встречи членов команд, прибывающих на соревнования.

Напомним, 25 июля уже стартовали первые соревнования Игр. Открыл программу женский футбольный турнир. 26 июля матчем Гондурас-Марокко стартует мужской футбольный турнир.

Первые украинские спортсмены будут соревноваться в стрельбе из лука в пятницу, 27 июля.

Как ранее писал Главред, Украину на Играх будут представлять 245 спортсменов. Они будут соревноваться в 28 видах спорта.

В то же время, в результатах исследования «Олимпиада и экономика 2012», подготовленного американским банком Goldman Sachs, говорится, что Украина войдет в десятку лучших команд на Олимпиаде в Лондоне по количеству завоеванных медалей и станет единственной страной с развивающемся рынком в десятке сильнейших.

Авторы исследования ожидают, что украинские спортсмены завоюют в Лондоне 9 золотых медалей а всего наша команда может рассчитывать на 27 медалей.

Для определения вероятности того, что страна выиграет определенное количество медалей, эксперты из Goldman Sachs учитывали такие факторы, как прибыль, политические условия, макроэкономическую стабильность и макроэкономические показатели, человеческий капитал, технологическое развитие и микроэкономическую среду.

По результатам анализа, Украина заняла десятую строчку рейтинга, пропустив вперед США, Китай, Великобританию, Россию, Австралию, Францию, Германию, Италию и Южную Корею.

Фото: cit.ua

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