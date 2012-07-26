Мариупольский пастор объяснил свою педофилию божьей меткой

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В Мариуполе священнослужителя «Церкви Иисуса Христа» подозревают в растлении малолетних.

По данным милиции, по делу проходят несколько пострадавших, сообщает ТСН.

Как только пастору предъявили обвинение и отправили в СИЗО, ему резко стало плохо. Подозреваемого в педофилии пастора лечили в отдельной палате, под круглосуточным присмотром трех милиционеров.

Медики говорят, что 61-летний священник действительно попал к ним в тяжелом состоянии. Он инвалид с целым набором хронических болезней.

Недавно пастора выписали. Из больницы его выводили под конвоем как опасного преступника.

Правоохранители говорят, что пастора задержали, когда тот развращал 13-летнюю девочку, вцелом же пострадавших от его сексуальных домогательств гораздо больше.

Бывший прихожанин церкви Олег утверждает, что священник приставал и к его жене. «Когда он начал приставать к моей жене, она просто рассказала мне, я выступил против этого публично. Начал людям объяснять, рассказывать. После этого – угрозы мне и моей жене изнасиловать, вывозом в лес, подвешиванием и отрезанием всего, что только можно», – рассказал Олег.

При церкви работала воскресная школа и молодежный центр. Там подозреваемый излагал Слово Божие.

«Приходили подростки, девочки, приходила молодежь. Я называла это вакханалией, это было шумно для нас, это было нагло. Собираются дети, я видела, что у них взгляд не совсем здоровый», – говорит Галина Ткаченко, живущая по соседству с офисом церкви.

Сейчас офис церкви опечатан милицией. Другие священнослужители о настоятеле говорить отказываются.

Милиция обвиняет пастора в десятках случаев растления несовершеннолетних девочек. Сам он вины не признает. «Объяснял свои действия по развращению несовершеннолетних меткой божьей. Вроде он накладывал метку на ребенка и тем самым защищал его от каких-то проблем. На самом деле, с точки зрения уголовного закона, это называется растление несовершеннолетних», – говорит исполняющий обязанности руководителя главного управления МВД в Донецкой области Андрей Небытов.

Судить пастора будут по статье «растление малолетних». По этой статье ему уже присудили два года, но выпустили по амнистии. Теперь ему грозит до восьми лет за решеткой.

видео: tsn.ua

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