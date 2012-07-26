В Луганской области рухнула стена жилого дома

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В среду, 25 июля, в городе Антрацит Луганской области в двухэтажном жилом доме на 12 квартир произошло разрушение внутренней межквартирной стены и части потолка на площади 150 кв. м.
Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.
По информации МЧС, 55 жителей дома временно отселены к родственникам.
Причина разрушения и размер материальных убытков устанавливаются.
Напомним, ранее в центре Львова во время ремонтных работ в офисе обрушился потолок. В результате происшествия два человека погибли.
фото: oreninform.ru
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