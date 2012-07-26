В центре Киева девушка на джипе врезалась в здание информагентства

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В четверг утром, 26 июля, в центре Киеве, на улице Богдана Хмельницкого, автомобиль врезался в витрину здания информационного агентства Укринформ.

Об этом ДТП на странице в Facebook сообщил один из сотрудников украинского отделения агентства ИТАР-ТАСС, находящегося в том же здании, передает Корреспондент.

По его словам, джип Toyota буквально въехал в помещение первого этажа, разбив витрину. Машина въехала в один из кабинетов Укринформа, в котором недавно был произведен ремонт.

Свидетель аварии отметил, что перед этим водитель сбила металлический столб, ограждающий тротуар от проезжей части улицы Хмельницкого. При этом находившаяся за рулем девушка госпитализирована, других пострадавших нет.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, а дирекция агентства оценивает причиненные убытки. По словам правоохранителей, женщина перепутала педали газа и тормоза.

фото: unn.com.ua

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