По всей Украине жара до +38

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В ближайшие сутки погода в Украине будет обусловлена обширным антициклоном. На большей территории страны будет очень жарко, без осадков.

В западных областях без осадков, только в Карпатах и на Закарпатье местами пройдут грозовые дожди. Температура ночью +16…+19 градусов, днем +26…+32. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В северных областях без осадков. Температура ночью +18…+21 градус, днем +29…+31. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В центральных областях без осадков. Температура ночью +17…+20 градусов, днем +29…+32. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В восточных областях без осадков. Температура ночью +18…+21, днем +29…+32 градуса. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В южных областях без осадков. Температура ночью +16…+24, днем +30…+38. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве и области без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Как ранее писал Главред, глава Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида 23 июля сообщил, что с нынешней недели в Украину возвращается сухая и жаркая погода с сильным повышением температуры воздуха.

"Текущая неделя выдастся значительно спокойнее, чем предыдущая. Главной особенностью погодных условий будет дальнейшее повышение температуры, которое будет касаться, в первую очередь, западных и северных областей, где до этого будет умеренный температурный режим", - сказал он.

По словам метеоролога, максимальная температура в западных и северных регионах Украины возрастет до +29…+30 градусов, а в центре, на востоке и юге страны температура воздуха будет достигать +33…+38 градусов.

В то же время, Кульбида подчеркнул, что осадков на этой неделе будет мало, и в основном они будут наблюдаться в прикарпатском регионе и в отдельные дни на севере Украины, дожди будут кратковременными и сопровождаться грозами.

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