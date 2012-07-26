Умер главный герой фильма «Любовь и голуби»

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24 июля в стенах московского центра имени Пирогова скончался известный российский продюсер, режиссер и актер Александр Михайлов.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на российские СМИ.

«После ампутации обеих ног Александр Витальевич, казалось, пошел на поправку, его перевели из реанимации в обычное отделение, но затем его состояние резко ухудшилось. В четыре утра во вторник его сердце остановилось», – цитируют СМИ источник в медицинских кругах.

Михайлов родился 21 сентября 1954 года. Окончил московский Институт культуры. Много лет проработал в театре, пройдя путь от монтировщика до директора.

Но судьба его большей частью связана с кино. Десять лет он проработал на киностудии «Мосфильм», возглавляя объединение «Юность». Во время работы на «Мосфильме» Михайлов был директором таких картин, как «Запретная зона», «Катала», «Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви», «Испанская актриса для русского министра».

Александр Михайлов выступал чаще как продюсер фильмов. Он продюсировал такие фильмы, как «Облако-рай», «Менялы», «Простодушный», «Золотое дно», «Вечерний звон» и много других.

Как режиссер он снял фильм «Блюз опадающих листьев» (совместно с Эдуардом Реджеповым) с Евгенией Добровольской в главной роли. А за свой последний фильм «Виски с молоком», снятый в 2010 году, Александр Михайлов получил приз XIX государственного фестиваля «Виват кино России!».

Но больше всего помнят и любят Михайлова по роли Васи Кузякина в комедии «Любовь и голуби» (1984 год).

Летом 2012 года Михайлов был госпитализирован в хирургический центр имени Пирогова в Москве, когда у него было диагностировано нарушение кровообращения ног.

Напомним, в воскресенье, 22 июля, после продолжительной болезни умер Богдан Ступка. Он не дожил до своего 71-летия один месяц.

Во вторник, 24 июля, он был похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

фото: russia.tv

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