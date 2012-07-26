На Закарпатье пьяный священник совершил два ДТП

В Закарпатской области пьяный священник за рулем автомобиля совершил две аварии.

Как сообщили в ГАИ УМВД в Закарпатской области, оба ДТП произошли 25 июля под вечер на автодороге Киев - Чоп.

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Священник из Мукачево, находясь за рулем автомобиля Daewoo Nexia, допустил столкновение с автомобилем КІА.

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После совершения ДТП он даже не остановился, чтобы выяснить, не нужна ли помощь пассажирам и водителю КІА. Уже через несколько минут священник допустил столкновение с автомобилем Mercedes Sprinter.

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После двух ДТП нарушителя забрала скорая медицинская помощь. «При определении состояния алкогольного опьянения показатель алкотестера составил 1,84 промилле при допустимой законодательством норме 0,2 промилле», - сообщили в ГАИ.

Напомним, 1 июля, на Житомирщине пьяный священник устроил ДТП и оставил без света около сотни жилых домов, сообщают местные СМИ.

Volkswagen священника столкнулся со столбом. Столб упал на киоск. Вследствие падения гигантская опора потянула за собой всю контактную сеть.

По словам очевидцев, придя в себя, водитель начал включать заднюю передачу. В свою очередь местная жительница вовремя забрала у него ключи, вызвала работников ГАИ, и тем самым не позволила уехать с места ДТП.

Фото: zak-dai.uz.ua

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