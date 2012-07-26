Британские арбитры рассудят матч «Динамо» - «Фейеноордом»

{1-}УЕФА определился с судейскими назначениями на третий тур квалификации Лиги чемпионов.
Поединок между киевским «Динамо» и «Фейеноордом» на НСК «Олимпийский» будет обслуживать бригада арбитров во главе с англичанином Андре Марринером, сообщают Комментарии.
Марринер начал судейскую карьеру в 1992 году в любительской футбольной ассоциации Бирмингема. Затем обслуживал матчи Южной футбольной лиги, а c 2000 году начал работать помощником судьи на матчах Футбольной лиги.
В 2005 году Марринер был включен в список арбитров, обслуживающих матчи Премьер-лиги, а с 2009 года является арбитром международной категории ФИФА.
В матчах с участием украинских команд англичанин еще не работал.
Напомним, матч «Динамо» – «Фейеноорд» состоится 31 июля, в 20:00 на НСК «Олимпийский».
Как сообщал Главред ранее, главный тренер столичной команды Юрий Семин заявил, что «Динамо» обязано пройти голландский «Фейенорд» в квалификации Лиги чемпионов.
«Перед нами стоит задача выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Ее никто не отменял. Да, «Фейенорд» - серьезный соперник. Но и у нас команда не менее серьезная» - заявил наставник киевлян.
«Сейчас у нас две главные задачи. Сначала мы должны обыграть киевский «Арсенал» в премьер-лиге, а затем – «Фейеноорд» в Лиге чемпионов», — подчеркнул Семин.
Фото: fcdynamo.kiev.ua
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