На Буковине в колодце нашли труп, пролежавший там полгода

{1-}В Черновицкой области жители села Нижние Петровцы Сторожинецкого района в колодце почти полгода пролежало тело 44-летнего Ильи Федоряна. Тело мужчины нашли 21 июля. Колодец в котором обнаружили тело находится возле школы в центре села. Местные жители могли пить из него воду, пишет Gazeta.ua.

Как рассказал сельский голова Констятнин Тарица, об этом происшествии в милицию сообщили соседи. «У них не стало воды и школьник пошел посмотреть есть ли у соседа вода. Хозяин двора, где нашли тело, с зимы дома не появлялся. Он уехал на заработки в Одессу. Вчера вернулся. Его жена где-то за рубежом в Италии», - сказал председатель.

Информацию о том, что из того колодца селяне пили воду в милиции не подтвердили.

Так, глава пресс-службы милиции Черновицкой области Роман Мигорян сказал: "Милиция не знает, пили ли от туда воду. В холодной воде тело не разложилось, а только распухло. При наружном осмотре трупа никаких следов насильственной смерти не было обнаружено. При опросе люди говорили, что этот человек пил и вел антисоциальный образ жизни. Он часто надолго уезжал в областной центр. В деревне же задерживался не надолго, поэтому, когда он исчез, сразу его не искали", - отметили в правоохранительных органах

По словам головы, погибший был инструктором по футболу. Он работал в селе, тренировал детей.

"Он жил сам, его мама умерла год назад. Не женат, имеет двух родных сестер и брата, которые живут в Верхних и Нижних Петровцах".

Сейчас обстоятельства смерти мужчины выясняются. В милиции ждут решения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, 19 июня, в Киеве на дереве в парке «Певческое поле» был обнаружен мужчина без признаков жизни.

фото: shkolazhizni.ru

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