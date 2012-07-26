МТС согласился снизить тарифы на связь

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Второй по количеству абонентов оператор мобильной связи в стране «МТС-Украина» определился с тем, как он выполнит требование Антимонопольного комитета снизить тарифы на связь. Уже подготовлен список тарифов, которые будут пересмотрены, сообщает «Коммерсантъ-Украина».

Впрочем, в АМКУ считают, что этого недостаточно, и требуют от оператора сократить рентабельность вдвое. Эксперты отмечают, что если комитет не пойдет на уступки, то операторам будет выгоднее выплатить штраф в размере 10% от выручки, чем продолжать снижение тарифов.

В ответ на требования АМКУ уменьшить рентабельность МТС решил снизить стоимость некоторых услуг в региональных тарифных планах. Так, с 1 августа в тарифном плане «Супер МТС» (используют около 4 млн человек – 20% абонентов МТС) снизится стоимость внутрисетевых звонков вне предоставляемых бесплатно минут – с 0,75 до 0,6 грн/мин., а также звонков на номера других операторов вне домашнего региона – с 1,2 до 1,1 грн/мин. В тарифах для абонентов предоплаченного сервиса и контрактных уменьшится стоимость звонков на стационарные телефоны – на 17%, до 1 грн/мин. Стоимость MMS для всех абонентов МТС также снизится – на 13%, до 1,05 грн.

В МТС считают, что смогут таким образом выполнить требование АМКУ. «Комитет указал нам, что за полтора года уровень инфляции составил 14,1%, а рост наших тарифов был больше. Мы снизили стоимость тех услуг, которые дорожали в начале года», – говорит директор по корпоративному управлению и контролю оператора Олег Проживальский.

Напомним, с 1 июня МТС повысил стоимость внутрисетевых и межсетевых звонков на 50% и 20% соответственно, до 0,75 грн/мин. и 1,2 грн/мин. в тарифных планах «Супер МТС», «MAX Energy» и «Народный».

Однако такое сокращение не устраивает Антимонопольный комитет, который требует от операторов снизить рентабельность вдвое. «В странах Европы рентабельность мобильного оператора составляет 30-40%, а у нас – до 60%. Мы требуем, чтобы компании уменьшили эту цифру, а для этого им необходимо полностью пересмотреть тарифную политику», – заявил первый заместитель главы АМКУ. Ранее он заявлял, что крупнейший оператор «Киевстар» также выполнил указания комитета не в полной мере – снизил стоимость звонков лишь в одном тарифе. Вчера Рафаэль Кузьмин сообщил, что комитет все еще рассматривает предложения операторов.

Большинство снижений касаются редко используемых услуг, поэтому не принесут значительных потерь компании, отмечают аналитики. «Абоненты редко выходят за рамки предоплаченных минут в пакете или выезжают за пределы того региона, в котором действует их тариф», – отмечает аналитик Concorde Capital Александр Паращий.

По его оценкам, снижение тарифов приведет к уменьшению выручки оператора на 1-2%. Эксперты отмечают, что требования АМКУ нелогичны, поскольку рентабельность украинских операторов сохраняется на высоком уровне не за счет роста тарифов, а за счет низкой себестоимости услуг. «В Украине один из самых высоких уровней рентабельности в мире, но при этом тарифы на связь – одни из самых низких», – говорит Паращий. Это обусловлено тем, что здесь операторы меньше тратят на зарплату персонала и привлеченных партнеров, считает он.

Впрочем, если комитет будет настаивать на снижении рентабельности, операторам будет выгоднее заплатить штраф и прекратить инвестировать в развитие сети. «Сейчас на каждой потраченной абонентом гривне оператор зарабатывает 50 коп. Если он выполнит требования АМКУ, то будет зарабатывать 30 коп., а если заплатит 10% штрафа – 40 коп.», – объясняет Паращий. Однако после этого интерес операторов к рынку может снизиться. «Они инвестируют в Украину именно из-за высокой рентабельности. Если этого не будет – инвестиции прекратятся», – говорит он.

фото: darnika.info

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