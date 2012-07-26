В Днепропетровске Mercedes опрокинул на пешеходов «Жигули»

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В четверг, 26 июля, около 10 утра практически в самом центре Днепропетровска – на пересечении улиц Комсомольской и Серова – Mercedes врезался в «Жигули», сообщает «Сегодня».

Свидетели случившегося утверждают, что водитель «семерки» поворачивал с улицы Комсомольской на Серова, когда в его автомобиль на скорости влетела иномарка. От удара «Жигули» перевернуло на крышу, при этом автомобиль травмировал трех женщин-пешеходов, стоявших на переходе.

Как впоследствии стало известно, за рулем Mercedes находилась девушка. После ДТП она поспешила скрыться с места происшествия.

Случайные прохожие кинулись помогать пострадавшим и вызывать аварийные службы. Уже буквально через десять минут на месте ЧП были кареты скорой помощи, сотрудники ГАИ и спасатели МЧС.

По словам очевидцев, водителю «Жигули» крупно повезло – ко всеобщему удивлению, он отделался несколькими царапинами лица. А вот двоих его пассажиров срочно увезли «скорые». По предварительной информации, сбитые пешеходы получили различные ссадины.

«Mercedes двигался со стороны улицы Чкалова в сторону проспекта Карла Маркса. Делая левый поворот на улицу Комсомольскую, не пропустил автомобиль ВАЗ-2107, в результате чего произошло ДТП. ВАЗ опрокинулся, при этом зацепив троих пешеходов. По инерции авто на крыше проехало еще десять метров», – рассказал начальник ГАИ Днепропетровска Сергей Волчков.

Он также добавил, что светофор на месте происшествия работал исправно, поэтому причина ДТП не могла быть в нем.

Что же касается автомобиля-беглеца, то в скором времени его обнаружили в недалеко расположенных от места аварии дворах. Правда, водителя в нем не было.

Как позже сообщили в городском управлении ГАИ, девушка-водитель находилась в шоковом состоянии, потому и сбежала с места аварии.

«У автомобиля разбита передняя часть и есть другие повреждения. Без сомнения это именно тот автомобиль. Мы подняли видео с камер видеонаблюдения и ошибки быть не может. Сейчас мы устанавливаем личность водителя, сидевшего за его рулем в момент дорожно-транспортного происшествия», – рассказал начальник ГАИ.

На условиях анонимности в правоохранительных органах также сообщили, что до 2010 года данный номер принадлежал автомобилю Ford, владельцем которого был сын ректора одного из днепропетровских вузов.

Напомним, в понедельник утром, 23 июля, во Львове на улице Железнодорожный, 1 перевернулся автобус «Эталон», который двигался по маршруту №23.

На момент опрокидывания в автобусе находилось 20 пассажиров. Семь человек в результате происшествия были травмированы, шесть из них были госпитализированы в 8-ую городскую клиническую больницу.

фото: 34.ua

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