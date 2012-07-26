На Олимпиаде в Лондоне подняли украинский флаг

{1-}В Лондоне подняли государственный флаг Украины, выразив, таким образом, готовность к Олимпийским играм.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины, вместе с флагом Украины были подняты и флаги Аргентины, Гонконга, Турции. Сама церемония, которая длилась не более 30 минут, началась театрализованно-акробатическим действом.

После официальных речей и непосредственной процедуры поднятия флага мэр Олимпийской деревни вручил президенту Национального олимпийского комитета Сергею Бубке и шефу миссии НОК на Играх XXX Олимпиады Нине Уманец символический подарок, а они в свою очередь - украинские сувениры.

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"Украинские олимпийцы готовы в честной и бескомпромиссной борьбе соревноваться на Олимпийских играх", - подчеркнул Бубка.

В поднятии государственного флага также приняли участие председатель Государственной службы молодежи и спора Равиль Сафиуллин, посол Украины в Великобритании Владимир Хандогий, а также тренеры, спортсмены, которые в настоящее время уже прибыли в Олимпийскую деревни.

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В пятницу, 27 июля, в Лондоне пройдет торжественная Церемония открытия Игр XXX Олимпиады. Флаг Украины на церемонии открытия будет нести двукратный олимпийский призер, дзюдоист Роман Гонтюк.

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В состав олимпийской сборной Украины на Играх-2012 в Лондоне включены 245 спортсменов, которые будут представлять Украину в 28 видах спорта и соревноваться более чем в 150 видах олимпийской программы.

фото:noc-ukr.org

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