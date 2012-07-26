Украинских олимпийцев начали кормить икрой после сюжета о нищенской базе

{1-}После скандального сюжета, в котором в негативном свете была продемонстрирована база, на которой готовились спортсмены олимпийской сборной Украины, им обеспечили нормальное питание и начали кормить икрой.

Об этом в эфире телеканала TBi заявил первый заместитель главы Государственной службы молодежи и спорта Сергей Глущенко.

«Информация подтвердилась изнутри команды, что были проблемы с водой и питанием при достаточном финансировании в 205 грн. Сегодня выделили банки икры. База получает продукты», – сказал Глущенко.



Также представитель госслужбы пояснил, что база, на которой тренировались спортсмены, является одной из самых старых.



«Почему там не было воды? Данная база одна из самых старых, там тренировался еще киевский «Спартак», гандбольная команда», – сообщил он.

Напомним, на одном из каналов появился сюжет об условиях, в которых приходилось готовиться к Олимпиаде в Лондоне спортсменам сборной Украины. На кадрах были продемонстрированы ужасные санитарные условия, недостаточно укомплектованные обеды, а также отсутствие полноценных тренировочных залов.

Фото: видео: tsn.ua; видео: tvi.ua;

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