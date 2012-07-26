Умер известный украинский юморист и сатирик Анатолий Литвинов

{1-}На 74-м году жизни умер известный юморист и сатирик Народный артист Украины Анатолий Литвинов, сообщает ТСН.

Анатолия Васильевича считали лучшим украинским чтецом юмора. И любили его зрители за искусно выполненные со сцены произведения Павла Глазового и других известных украинских юмористов.

В народе Литвинова даже называли "сыном Андрея Совы". Анатолий Литвинов отдал сцене полвека и ко всем проблемам всегда относился с юмором.

С 1970 по 1990 годы Анатолий Васильевич Литвинов был лучшим украинским чтецом юмора.

В 1997 году артист был награжден орденом "За заслуги" III степени. Напомним, утром 22 июля оборвалась жизнь легендарного украинского актера театра и кино Богдана Ступки. Он не дожил до своего 71-летия один месяц. Причиной смерти выдающегося актера стал сердечный приступ.

Напомним, 22 июля умер выдающийся украинский актер театра и кино Богдан Ступка. Он не дожил до своего 71-летия один месяц. Причиной смерти выдающегося актера стал сердечный приступ.

фото: ocy.ru

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