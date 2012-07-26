Под Одессой в порту взорвался контейнер с опасным грузом

В Ильичевском морском торговом порту на судне Maersk Kinloss (Великобритания) произошел взрыв контейнера с пестицидами, пишет Ukranews.
Как сообщили в Центральной санитарно-эпидемиологической станции на водном транспорте, контейнеровоз Maersk Kinloss (флаг - Великобритания, порт приписки Лондон, судовладелец - Maersk Line) прибыло в порт Ильичевска 15 июля из порта Констанца (Румыния).
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«В его трюмах находились 2 082 контейнера с различными грузами (бытовая техника, одежда, автозапчасти, обувь, металлопрокат, порожние), в том числе 3 контейнера с опасными грузами - фосфидом алюминия, плавиковой кислотой и окислителем».
При этом 2 контейнера с фосфидом алюминия и плавиковой кислотой находились в трюме среди контейнеров с другими грузами, что, как отмечается, свидетельствовало о неправильной первичной загрузке судна в порту отправления.
17 июля при открытии крышек трюма руководитель работ по выгрузке контейнеров обнаружил контейнер со значительной степенью деформации и следами пожара.
«По документам, которые сопровождали груз, в контейнере МSКU 5682423 находится пестицид под торговым названием «Бомбардир», под химическим названием - фосфид алюминия. Внешний вид контейнера указывал на факт взрыва внутри него», - отмечается в сообщении.
В порту была создана комиссия в составе представителей Госсанэпидслужбы, Минэкологии, МЧС, таможенной службы, службы пограничного контроля, порта и контейнерного терминала.
Получатель груза компания «Эталон-Аэро» (Киевская область) впоследствии от получения груза из-за форс-мажорных обстоятельств отказалась.
Опасный груз в связи с выделением токсичного газа было решено переупаковать в мягкие контейнеры, а затем выполнить его утилизацию за пределами Украины.
Работы по перетарке аварийного контейнера были осуществлены в ночь с 19 на 20 июля
В настоящее время судно продолжает находиться на причале.
Главный государственный санитарный врач водного транспорта вынес постановление о запрете ввоза и реализации на территории Украины фосфида алюминия.
СПРАВКА. Фосфид алюминия - твердое легковоспламеняющееся вещество, выделяющее при воздействии воды и влаги ядовитые вещества.
фото:dumskaya.net
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