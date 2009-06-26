Олег Скрипка: «Я альтруист, но не законченный»

Завтра, на один день, Киев превратится в «Країну мрій» Олега Скрипки. Хозяина во время торжества в доме не будет, но этот факт не помешает собравшимся вместе на Певческом поле тисячам мечтателей спеть незабываемый гимн Скрипки. В чат-конференции на «Главреде» Олег Скрипка рассказал о том, почему не надо бояться иллюзий, как происходит этническая катастрофа в России, признаком чего являются манипуляции личной жизнью, о новой джазовой программе и рождении новой общемировой религии, а также о следующем фестивале «Країна мрій». Zozulya, 12:10 Олеже, вам не закидають прихильники, що ви залишили простий люди, і поринули з головою у світське життя київської тусовки і бомонду?

Наскільки людей, які прийшли на ваші вечорниці у крутий столичний готель, можна назвати шляхтою? Ви себе вважаєте шляхтичем? Ответ: Доброго дня всім гарного спекотного дня! Київ перетворюється у Ніццу. Дякую за інтерес до нашої розмови. Бачу багато гарних запитань, відразу ж поринаю у приємну бесіду з вами, дорогі відвідувачі чату.

Мені не закидають, що я залишив простий люд, тому що часу та енергії вистачає і на вечорниці, і на "Країну мрій", і на концерти "ВВ". Шляхетність, як і інтелігетність, як і духовність, починаються зсередини. І абсолютно правильне запитання щодо ставлення до самого себе. Коли ми починаємо поважати самих себе, люди теж починають нас поважати. Тому давайте плекати нашу внутрішню шляхетність. Zozulya, 12:12 Що ви вкладаєте в поняття "шляхта"?

Чому українська "шляхетна" публіка ігнорує дрес-код вечорниць? Ответ: Дрес-код вечорниць неможливо ігнорувати, бо ті, хто ігнорує, вони не проходять. На шляхетних вечорницях було багато цікавих компіляцій між світським і традиційним вбранням. Шляхетність я розумію як високий стиль, високий смак, інтелігентність, повага до інших людей і просто гарний настрій. kok, 12:12 Яких пісень співаєте своїм дітям на ніч? Які знаєте колискові? Дякую. Ответ: Крім колискової за моїм автороством, інших не знаю. На жаль, не буду на "Країні мрій", де міг би відвідати майстер-клас зі співу колискових. Mary, 12:15 Те, що вас не буде на цьогорічному фестивалі, чи означає це, що "Країна мрій" загинається? Це брак коштів чи ідеї вичерпуються?

Скільки вишиванок у вашому гардеробі, скільки купили самі, а скільки вам подарували? Ответ: Те, що мене не буде на "Країні мрій", це означає, що настав час мені виробляти клонів. Поїду на інший фестиваль у Татарстан для того, щоб представляти Україну, бо це єдиний шанс на найбільшому фестивалі Росії представити Україну. Також зустрітися з Ману Чао, за яким я полюю вже декілька років, бо хочу його запросити на "Країну мрій", тому матиму шанс побачити його наступного року у Києві. У моєму гардеробі п’ять вишиванок, з них чотири – подарунки, першу купив на "Країні мрій" cinema, 12:16 Олеже, вітаю! Скажіть, будь ласка, які ви бачите перспективи у таких фестах, як "Країна мрій"? Чи не впадло вам займатися цим в Україні? Які перспективи подібного етно-фестивалю були би, на приклад, у Франції? Дякую. Ответ: Перспективи фестивалю "Країна мрій" в Україні набагато розкішніші, ніж у Франції. Пояснюю. У нас набагато краще збереглися традиції. І збереження цих традицій, їх підтримка у нас має дуже важливе значення. Якби у Франції – це було би тільки на рівні зацікавлення публіки та розваг. klavava, 12:17 Вопрос такой: вам в жизни, в отношениях с друзьями, коллегами приходиться больше врать или не говорить всей правды? Ответ: Я вважаю, що я вмію ладити і з друзями, і з колегами і, що головне, – це вміння знаходити спільну мову, спільний інтерес та спільно зробити щось гарне. sony, 12:19 Каковы моральные принципы в вашей семье? Как часто к вам наведываются ваши родители, а вы – ездите к ним? Ответ: Мені пощастило, у мене дуже гарна родина. З батьками намагаюсь бачитись раз на тиждень. Правда, не завжди це виходить. Навідуюсь до батьків переважно я, бо вони живуть за містом, у прекрасній місцевості. Кожного разу із задоволенням їх відвідую. Bітaлій_, 12:21 Олеже, як ви могли покинути в суботу рідний фестиваль і податися до татар? Як там без вашої фінальної пісні "Країна мрій"? Ответ: Пропоную компенсацію. Бо я дійсно відчуваю провину. 9 липня у Києві буде відкриватися музей під відкритим небом "Мамаєва слобода". Усіх запрошую на це свято. Обіцяю величезний концерт – Олег Скрипка і "Ле гранд оркестр". І там буде лунати "Країна мрій", обіцяю. lustig, 12:23 Пане Олеже, на вашу думку, поважний тенор може себе вести так, як поводить себе Володимир Гришко? Яка ваша думка про це, з дозволу сказати, явище в українському суспільстві? Ответ: Не розумію, про що йдеться. Але моя позиція така, що я маю велику кількість друзів, колег, зокрема й артистів, музикантів. І це люди високого фаху і порядності. І я, як правило, спілкуюсь і працюю з ними. neFanatka, 12:24 Олег, как считаете, есть ли в Украины шанс избавиться от кризиса? Если да, то какие у Вас есть варианты выхода из сложившейся ситуации? Ответ: Знаєте, мені набридли ці скиглення людей, які стоять у пробках на дорогах в дорогих джипах, і стоять у чергах до каси в супермаркетах з повними кошиками, і плачуться на кризу. По-моєму, це просто смішно. Давайте почнемо вірити власним очам та вухам і не звертати уваги на істерику в мас-медіа. Ananas, 12:25 Олег, скажите пожалуйста, когда вы выпустите новый альбом, или хотя бы клип. Поклонники соскучились по вам :) Ответ: Новий альбомчик вийшов 17 травня. Також нещодавно вийшов новий кліп на пісню "Ладо". Зараз готуємо до виходу кліп на пісню "Чіо-чіо-сан". Стежте за нашими новинками через наш сайт www.vopli.com.ua Mapycя, 12:26 Добрый день, Олег. А скажите, вам блондинистый цвет волос помогает как-то в жизни? Бывают моменты, когда вы чувствуете себя блондинОМ(-кой)???? Ответ: Непогане запитання, тому що дійсно, як перефарбуюсь в білий колір, відразу починаю плутати ліво і право. neFanatka, 12:27 Как относитесь к группам разряда "поющие трусы, бюстгальтеры"? Как мужчина, Вы можете купиться на это? Ответ: Як чоловіку мені подобаються розумні жінки. Тому я більше можу купитися на "поющие квадратные окуляри". eleonora, 12:31 Олег, вы часто бываете в России. Вопрос: правда ли то, что из украинца в белокаменной лепят врага россиян? Сравните, пожалуйста, свое эмоциональное состояние, когда вы общаетесь с публикой на Востоке (Россия) и на Западе (Европа)? Кто есть врагом украинцам? Спасибо! Ответ: В Росії останнім часом взагалі відбулася етнічна катастрофа. Останні друзі росіян – білоруси – тепер теж перетворилися в ворогів. Тому ми, українці, в цьому великому табуні ворогів не одинокі. Але, як ліпився образ українця-ворога? Бо я стежив за новинами, анекдотами, передачами, в яких з нас зліпили таких. Усі ці анекдоти формуються в Кремлі. Образ українця-ворога формувався в основному через анекдоти. Наприклад, років сім тому у колонці новин в інтернеті, десь в кінці рубрика "Цікаво знати" – в Італії, в якомусь містечку забороняють короткі спідниці, а у Львові вбивають за російську мову. І така інформація потрошку вкраплялась. А потім мої друзі з Москви, які їхали відпочивати у Словакію, бояться їхати через Львів, бо їх там вб’ють. Я їм розповідаю, що 70 відсотків львів’ян розмовляють російською мовою. І коли вони нарешті відвідали Львів, були просто в захоплені від гостинності цього міста. Ось наскільки відрізняється образ, який насаджується, і реальна дійсність. Ananas, 12:33 Олег! Какой смысл – лично для вас – в создании этно-проектов? Это приносит только удовольствие или деньги тоже? Ответ: Етнопроекти на сьогодні – це моя громадська діяльність. Але я альтруїст, але не закінчений. І тому зараз настає час в Україні, коли етнічна музика стає, в гарному розумінні слова, конюнктурною музикою. І все частіше мене і моїх колег запрошують на комерційні заходи саме з етнічною програмою. Ці заходи проходять все якісніше і якісніше. neFanatka, 12:33 Вы бы смогли стать чьим-то продюсером? Ответ: Наприклад, "співаючих квадратних окулярів"? Сам собі поставив запитання. І відповідаю: мабуть, ні. Нецікаво. cкpипaчкa, 12:33 Олеже, Ви завжди надаєте до податкової достовірні дані Ваших заробітків?)) Ответ: Так!!! Ananas, 12:34 Хотели бы вы оказаться в Верховной Раде? В какую политическую партию вступить? Ответ: Не хочу!!! lora, 12:37 Олеже, вітаю!

Скажіть, які у вас стосунки зі Святославом Вакарчуком? Вигладає, що ви не можете поділити місце першої ракетки? Невже у вас в обох живе заздрість до слави один одного? Дякую. Ответ: Не розумію, про яку ракетку ви говорите. Але треба добре розуміти, що ми граємо дуже різну музику. Хоча публіка у нас частково пересікається. І треба також розуміти, що на сьогодні колектив "ВВ" – це тільки частина моєї творчої роботи. Також "Океан Ельзи", "Друга ріка", "Моторола", "Бум-Бокс", "С.К.А.Й." та інші гарні сучасні українські колективи – це все ж таки колективи іншого покоління, ніж "ВВ". Треба згадати, що "ВВ" – це ровесники з "Братами Гадюкіними" і Сестричкою Вікою, російськими "ДДТ", "Аліса", "Аукціон", "Звуки Му", "Калинов мост", "Акваріум" і "Машина часу". cкpипaчкa, 12:38 Чи уявляли Ви вже свою старість? Яка вона? Ответ: Великий білий лайнер, рейс "Одеса-Ванкувер", концертний майданчик на лайнері, шляхетна українська публіка, я – на сцені з величезним оркестром, ідеальна зачіска, метелик, співю українські романси. Зйомка з гелікоптерів, трансляція на увесь світ. Ananas, 12:39 Почему ваши клипы почти не показывают на музкальных телеканалах? Ответ: Бо ми їх не даємо. Ці телеканали для нас не формат. Жартую, там їх показують, просто ви не дивитесь телевізор. cкpипaчкa, 12:39 Коли у Вас закінчується уява, а творити необхідно, чи не звертаєтесь Ви до чогось, що може нормалізувати звичний хід Вашої фантазії?.. Ответ: Дякую, наркотики не вживаю. Coпілкa, 12:40 Чому запитання про дітей і дружину ви завжди викидаєте з інтерв’ю? Але з’являєтеся з дітьми і з дружиною у публічних місцях і не заперечуєте проти того, щоб вас і вашу сім’ю фотографували? Хіба це логічно? Ответ: Логічно. Oляля, 12:42 Олег, если вы пойдете на выборы, вам есть за кого голосовать? И вопрос в догонку. Если я не вижу достойного кандидата на пост Президента страны, то зачем идти на выборы? Ведь у меня, как гражданина, нет выбора – у меня есть только голос, но и он молчалив... Ответ: Я вважаю, що відчуття катастрофічної ситуації, яке зараз панує серед українців – воно штучне. І це такі правила гри. Ми можемо дійсно голосувати, можемо не голосувати, можемо зробити вибір, а можемо його не зробити. Але відчуття безпорадності – воно неконструктивне. Насправді все залежить тільки від нас. І в 2004 році, і зараз. Bишня, 12:44 Чи ви згодні з думкою, що відсутність смаку – це шлях до злочину? Як ви охарактеризуєте смак суч. укр. бомонду, який часто називають елітою? Ответ: Ні, я вважаю, відсутність смаку – це шлях до цинізму. І на сьогодні насправді відбуваються незворотні процеси. З одного боку відбувається зміна поколінь так званого українського бомонду, з іншого – люди все більше відвідують цивілізований світ і набираються смаку. Bишня, 12:47 Минулої п’ятниці у Косові на Івано-Франківщині згоріла чергова реліквія – дерев’яна церква, якій було 120 років. Згоріла за дві з половиною години. На вашу думку, чому в країні люди так халатно ставляться до своєї власної істоії і надбань предків? Чому українці аж так себе не люблять? Дякую за відповідь! Ответ: Але 9 липня відкривається музей у Відрадному районі у Києві "Мамаєва слобода", де відтворена дерев’яна барокова козацька церква і традиційна українська архітектура. Зокрема й архітектура української козацької шляхти, яка майже не зберіглася в Україні. Так що це – життя. Щось зникає, щось з’являється. Але частково я погоджуюсь з вами, що держава мусить дбати про історичні пам’ятки. І щоб зберегти старі церкви, нам з вами треба побудувати міцну державу, і потім вона почне функціонувати. zaza, 12:47 Скільки телевізорів у вашому будинку і які програми ви переважно дивитеся? Хто з телеведучих на українському тб викликає у вас респект і повагу, а кого ви – як бачите, перемикаєете? Ответ: У мене один телевізор, який я ніколи не перемикаю, бо я його ніколи не вмикаю. lado, 12:50 Говорят, Париж – первое и последнее место, где можно быть на дружеской ноге с красивой женщиной. Какие ваши любимые города / места, и можно ли быть с красивой женщиной на дружеской ноге? Особенно, если интересен сам мужчина? Олег, спасибо за ответ! Ответ: Якщо зустрічаються "интересный мужчина" і красива жінка, то романтичний антураж може бути де завгодно. Ясна річ, цю думку я висловлюю не перший, але вона ніколи не старіє. Якщо ви кохаєте когось, не завадить цю людину запросити до Парижа чи в село під Київ, чи в Антарктиду, чи, якщо достатньо грошей, то на Місяць. Головне – кохання! Liza, 12:53 Олег, интересно знать, этно-фестивали в мире – какова их судьба нынче? Да, они интересны для туристов. Но в Украине не так много туристов, приезжающих в страну на тот или иной фест. Деньги на нем не заработаешь. Как обстоит дело в мире с такими проектами как "Країна мрій"? Ответ: У світі етно-фестивалі мають шалений комерційний успіх. Велику мережу етно-фестивалів створив Пітер Габріель. Також в кожній країні світу є, як мінімум, до десятка подібних фестивалів, які фінансують державним коштом, і вони теж користуються шаленим успіхом. У нашій молодій державі з молодою економікою ми спостерігаємо теж велику кількість таких фестивалів, і вони мають шалену популярність. Завтра ми зможемо бачити величезний, веселий, гарно вдягнутий натовп на Співочому полі. yurik123, 12:54 Олеже, класний у вас мотоцикл! Ви не боїтесь їздити на мотоциклі по Києву? Все-таки рух у місті досить динамічний. Ответ: Погоджуюсь, мотоцикл – це трохи небезпечно. Але дуже-дуже зручний саме в такому місті як Київ. Можна досягти якогось пункту набагато швидше, ніж на машині. Плюс романтика. yurik123, 12:56 Кажуть, ви не любите говорите про особисте. Тим не менше, ви не цураєтесь свого статусу публічної людини. Вам важко це поєднувати? Чи це взагалі можливо бути публічною особою та приховувати особисте життя? Як Вам узагалі прагнення багатьох наших "VIPів" навмисно виставити напоказ своє особисте життя? Ответ: Маніпулювання особистим життям є ознакою глянцевості VIPа. Хоча я публічна людина, але мені є що сказати і що робити, крім як розповідати про власного хом’ячка чи купівлю нового джипа. Oльгa_, 12:57 Олеже, а ви правда привезете на наступну Країну Мрій Ману Чао? Ответ: Наступного тижня, як я приїду з Казані, обов’язково розповім, чим закінчилися мої перемовини з Ману Чао. Я би дуже хотів, щоб він приїхав до нас. І хочу використати цю можливість і зустрітися з ним. Гeктop, 12:57 Пане Олеже, неодноразово громадськість обговорювала вашу можливу участь на Євробаченні від України. Ви самі не бажаєте представити свою країну на цьому пісенному конкурсі? Ответ: Складне питання. Гідно представити Україну на "Євробаченні" було б непогано. Але поки що ми з Україною не готові до цього. Oльгa_, 12:58 Олеже, знаю, ви працюєте не лише в різних форматах, але й в різних музичних стилях? Чи буде якась нова музична імпровізація? Ответ: Зараз готую нову джазову програму. Вже записаний мій сольний джазовий альбом. Це українські пісні 1930-40-х років. varvara, 13:00 Що ви читаєте зараз? Якій літературі віддаєтете перевагу? Чи для вас найцікавішими є тільки музичні партитури? Ответ: Музпартитури не читаю. В основному, граю на слух. Зізнаюся, був страшенним літературофілом у дитинстві, і коли був студентом. Книжки просто ковтав. Зараз читаю набагато менше. І в основному наукову і філософську літературу, з історії, психології та філології. SingleStranger, 13:01 Олеже, вітаю!

Чи не "задовбало" вас виконувати вже н-надцять років "Країну мрій", "Весну"? -) Ответ: Є такий японський традиційний театр "Но", який існує вже багато століть. У цьому традиційному театрі є декілька класичних вистав з абсолютно точною мізансценою. Майстерність актора полягає у точному виконанні цих мізасцен і насиченості цих канонічних рухів емоціями. Публіка з насолодою це спостерігає і оцінює високу майстерність виконання у цьому повторі. Так що я можу ці пісні виконувати ще декілька століть. У мене є час. lyst, 13:02 Ви дуже класно переспівали один французький шансон. Чи це було безвідносно до серіалу "Доярка з Кацапетівки", чи це було зроблено зумисно? Ответ: Це пісня "Tombe la neige" (Падає сніг). Автор – Сальвадор Адомо. Я записав її приблизно за 5-7 років до цього серіалу. lyst, 13:04 Чому, коли є такий чудовий український шансон (український романс у вашому виконанні, пісні покійного Васі Клаба, Єрка), слухачеві пропонують дебілізацію всієї країни у російському форматі тупості? Блін, ну має ж бути якийсь вихід з цього зачарованого кола? Ответ: Вихід є. По-перше, у музичному видавництві "Країна мрій" ви можете купити збірку "Український романс", "Українське ретро" і "Український оперний спів". По-друге, час від часу ми робимо вечорниці в стилі українського романсу та українського бароко. І будемо продовжувати це робити. Завітайте до нас. cinema, 13:05 Які продукти ви купуєте і де? Чи дививтеся на уповку, чи є там напис про ГМО? Чи буває, що ви готуєтете самі? Як часто? Вам більше подобається запах бринзи чи брі? Ответ: Дякую за розкішне запитання. Зізнаюся, я великий гурман. Натуральні продукти мені привозять з села. У супермаркеті купляємо досить мало продуктів. Люблю і бринзу, і брі, а також "Рокфор" і "Камамбер". Обов’язково з хорошим вином. barabola, 13:08 Как вам удается избегать илюзий, но иметь мечты и воплощать их в жизнь? Ответ: Ключове запитання. Сам не знаю, як так виходить. Таке відчуття, що удача полює на мене. Іноді щось намріється, абсолютно божевільне. Не можу заборонити собі починати це реалізовувати. Бач – а воно здійснюється. Я думаю, що просто не треба боятися ілюзій. Наш страх відштовхує успіх. І розчарування. Завжди треба спиратися тільки на успіх і вчитися на невдалому досвіді. 20 років діяльності – і отримуєте результат. Nelia, 13:09 Скажите, часто ли вы замечаете красивую женщину страшево возраста на улицах города? Ответ: Їхав сюди на мотику до офісу "Главреда", стояв на світлофорі і побачив дійсно дуже красиву жінку похилого віку. Якби я був художником, обов’язково би її намалював. Oльгa_, 13:11 Олеже, кажуть, що ви дуже прискіпливо ставитись до своїх інтерв"ю і завжди самі їх вичитуєте. Це правда? Чи вистачає на це часу? Ответ: В основному, публіка знає публічних людей з їх інтерв’ю. Шлях від емоцій, потім – думок в голові до друкованого тексту – він дуже довгий і неоднозначний. Для того, щоб ви зрозуміли мої дії, треба прискіпливо ставитись до результату моїх інтерв’ю, роботи у студії, на фотосесії чи на зйомці кліпу. У нашому випадку, якщо на виході неякісний результат, моя діяльність втрачає сенс. Marko, 13:12 Стільки багато хамства навколо. Як вам вдається тримати рівновагу? Ответ: У мене коло спілкування, в якому дуже мало хамства. І по-друге, у спілкуванні завжди треба тримати рівень, бо хамство – це наче низька тональність, низька нота. А спілкування завжди треба виводити на високе звучання. Це як на водних лижах проїхатися на гривах морських хвиль. Marko, 13:16 Яку філософію ви сповідуєте? Чи вважаєте ви, що дотримання поганської релігії (язичництво) шкодить цивілізаційному вибору, яким є християнство, себто, шкодить цивілізаційному вибору України? Чи займаєтеся ви йогою? Ответ: Я сповідую філософію розуміння, що відбувається у світі, навколо мене. І не приймаю нічого на віру. Я вивчаю історію, зокрема й історію релігій. Це мені дає багато розуміння і про сьогодення. Християнство на сьогодні переживає не найкращі часи. Тому, я думаю, світ рухається до народження якоїсь нової, загальносвітової релігії, яка може бути, панувати на Землі десь років за 100. Думаю, вона з’явиться десь у найближчі 20-30 років. На сьогодні релігійна роздрібленість України, ясна річ, шкодить нашому державотворенню. Йогою, на жаль, не займаюсь. Limon, 13:17 Вы, кажется, дружите с Ниной Матвиенко. С кем из старшего талантливого поколения вы дружите еще? Ответ: Я мав насолоду спілкуватися з Дмитром Гнатюком. Знаю геніального українського композитора Сильвестрова. І знайомий з Борисом Борисовичем Гребінщиковим. Нещодавно познайомився з Пугачовою, класна пані! Також знаю розкішного радянського журналіста Артема Троїцького. Мабуть, зі старшого покоління це все. Hюcя, 13:19 Де зараз Сестричка Віка? Ответ: Віку ми зустрічали рік тому в Лос-Анджелесі. Вона живе і працює там. Була в гарному гуморі і розкішних кедах. Відвідала наш концерт. Ми потеревенили десь годинку. Я наполягав, щоб вона повернулася в Україну, бо її тут чекають. Поки що новин від Віки немає. Hюcя, 13:21 На кому, на якій музиці можна виховувати наших дітей? Яку музику і які книжки читають (чи їм читають) ваші діти? Ответ: У мене є знайомі, вони народилися і живуть в Парижі. Це родина Пастернаків. Прекрасна українська родина, ввиховує трьох дітей. Я був шокований, коли побачив, що їх хата на Монмартрі просто забита розкішними українськими дитячими книжками і мультиками. Насправді і на щастя, в Україні друкується багато гарних дитячих книжок. Можна знайти і пісні для дітей, і ігри, і мультики. Але треба прикласти зусилля. Але якраз так і формується шляхта, тому що, якщо ми піклуємось про власну культуру і про культуру своїх дітей, треба прикласти зусилля. І результат отримаємо виключний. Завтра на "Країні мрій" на книжковому ярмарку можна буде знайти величезну кількість дитячої літератури. Буде діяти розкішна дитяча галявина, з іграми, співанками, з казкарями. Казки дітям будуть читати українські відомі люди, літератори і музиканти. В музеї Івана Гончара буде проходити майстер-клас для батьків, як співати колискові. Myкyі, 13:25 Один американець сказав, що майбутнє треба будувати. За нього треба платити. Яка ціна вашого майбутнього? Вона у вас уже складена? Ответ: Круто! Абсолютно вірно! Ми платимо за майбутнє своєю енергією і своїм часом, своєю увагою і повагою до майбутнього. Але це, як повітря в сопілку, – чим більше ми видуваємо, тим яскравіше звук і тим більше повітря назад повертається в сопілку. Тобто, ця енергія вертається. Чи як в бізнесі – чим більше ми інвестуємо, тим кращий результат ми отримуємо. І можемо на цей результат спиратись, і ще більше з’являється ресурсів. Наша енергія оновлюється. Це не те, що ми викладаємо останні копійки з кишені – чим більше ти вкладаєш, тим більше ти отримуєш, і тим більше в тебе ресурсів. Myкyі, 13:28 Яка ціна платиться за майбутнє цієї країни? Хто її платить? Ви як громадянин, чи підтримуєте позицію відновлення ядерного статусу нашої держави? Ответ: Як кажуть, ядерний статус держави – це так звана ядерна бамбула, якою можна потрясати, неначе мавпа, і набувати міжнародного авторитету. Як культурний діяч буду голосувати, звісно, за культурний авторитет нашої країни, тому що ми маємо великий потенціал. І вкладати великі зусилля в культурний авторитет України в міжнародному світі. І меншими зусиллями можна отримати більший результат. Тому що за кошт однієї ядерної шахти можна зробити десятки розкішних міжнародних фестивалів, які серйозно піднімуть статус країни. Лівaк, 13:31 За останній час з життя пішло забагато талановитих молодих українців. Ви маєте час на друзів? Скільки разів на день телефонуєте дружині запитати, чи все гаразд? Дякую! Ответ: Дійсно, останнім часом ми втратили декілька гарних українців. Але це ще говорить про те, що ми їх маємо – таких гарних людей. І декого з них, на превелику жаль, ми втратили. Але ще більше їх лишилося, і велика кількість людей навколо мене робить прекрасні речі. І це вірно – з близькими людьми треба постійно підтримувати зв’язок. Дякую за пораду, буду підтримувати частіше. yurik123, 13:32 Вам останнім часом хотілось заїхати комусь заслужено по пиці? Якщо так, і якщо не секрет, то кому? Ответ: Дякую за останнє запитання. Останнім часом не хотілось. Чомусь, мабуть, це з віком, я навчився знаходити з людьми спільну мову. Навіть не б’ю по пиці і словом. Дякую всім вам! Гарного спекотного дня! Заходьте цієї суботи на Співоче поле. У понеділок чекаємо вас на концерті "ВВ" у Львові, і 9 липня – у "Мамаєвій слободі". Усім респект і вогневий au revoire.